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Интерфакс-АВН

Шойгу ставит перед военкоматами задачу ускорить документооборот с использованием цифровых технологий

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Призывники
Призывники в сборном пункте военного комиссариата в городе Сызрань Самарской области перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ.
Источник изображения: Николай Хижняк / РИА Новости

Кубинка (Московская область). 29 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки предоставления документов и постановки на воинский учет в военных комиссариатах.

"Сокращение с 30 до 10 дней на оформление подобного рода документов - это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение", - сказал Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

Министр выразил надежду, что все позиции, представленные в презентации, будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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