Шойгу ставит перед военкоматами задачу ускорить документооборот с использованием цифровых технологий

Призывники в сборном пункте военного комиссариата в городе Сызрань Самарской области перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ.

Кубинка (Московская область). 29 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки предоставления документов и постановки на воинский учет в военных комиссариатах.

"Сокращение с 30 до 10 дней на оформление подобного рода документов - это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение", - сказал Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

Министр выразил надежду, что все позиции, представленные в презентации, будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.