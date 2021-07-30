Myśl Polska (Польша): краш-тест микродержавы

Автор критикует Литву за чрезмерно активную политику. Ее амбиции и инициативы соответствуют уровню даже не региональной, а мировой державы. Но при этом ее политики забывают, что не обладают реальной силой, в том числе военной. Особенно активно ведет себя Литва с Белоруссией, что оборачивается для нее плачевно.

Есть одна страна, которая выделяется на фоне соседей Польши своей политической активностью, в два раза превышающей ее реальные возможности и ресурсы. Я имею в виду Литву. По потенциалу и размерам ее можно сравнить с одним польским воеводством, но ее амбиции и инициативы соответствуют уровню даже не региональной, а мировой державы. Например, недавно Литва совершила решительные шаги в отношении Китая, заблокировав компании "Хуавей" возможность принять участие в создании литовской сети мобильной связи пятого поколения. Пострадало также польское подразделение китайского концерна "Нактех", которое не сможет поставить литовским аэропортам сканеры для багажа.

Литва также вышла из формата 17+1, в рамках которого Китай ведет сотрудничество с центральноевропейскими и балканскими странами, и объявила о своей переориентации на отношения с Тайванем. Вильнюс старается преградить Пекину путь в Европу. Это выглядит смешно, на ум приходит стихотворение о слоне и мухе. Китайцы наверняка до сих пор пребывают в состоянии шока, боясь, что Литва реализует свои угрозы.

Раз Вильнюс бросает вызов даже Китаю, с другими, более слабыми странами, он, естественно, ведет себя еще более бесцеремонно. Это касается России, Белоруссии, а зачастую и Польши, к которой литовское руководство не испытывает теплых чувств, а поэтому регулярно нарушает Договор о хороших отношениях и добрососедском сотрудничестве, в особенности в части соблюдения прав поляков в Литве. На протяжении долгого времени там использовались дискриминационные в отношении польских инвестиций практики, что ощутил на себе Мажейкяйский НПЗ, звучали даже угрозы развязать торговую войну, заблокировав импорт польского мяса.

Кроме того, Литва печется о правах представителей ЛГБТ-сообщества в Польше: ее посол подставил подпись под соответствующим открытым письмом находящихся в нашей стране дипломатов. Однако нельзя сказать, что Вильнюс никого не любит. Украину он, например, поддерживает. В свое время всеобщий интерес и веселье вызвала передача украинской арии двух бронированных тракторов.

Недавно глава литовского МИД объявил, что в ближайшее время Литва предложит натовским союзникам предоставить Украине официальный план действий по присоединению к Альянсу. Полагаю, влиятельные круги в НАТО не отнесутся к литовским проектам всерьез, на что они, впрочем, намекнули, ответив отказом на украинскую просьбу сформировать список критериев, соответствие которым открыло бы Киеву путь в организацию.

Наиболее зрелищные действия Литва предпринимает в отношении Белоруссии, стремясь свергнуть режим Лукашенко. Давным-давно, много веков назад белорусские земли входили в состав Великого княжества Литовского. По этой причине литовские политики, испытывающие, видимо, фантомные боли при воспоминаниях о прежней империи, решили установить там такое руководство, какое их устраивает. Прежним потенциалом они, однако, не обладают. У Литвы нет ни малейших шансов на повторение завоеваний 700-летней давности, когда Гедимин занял не только территорию современной Белоруссии, но даже Киев, но тем не менее она старается распространить свои влияния на земли, находившиеся под владычеством жмудских князей.

Используя кризис, связанный с последними белорусскими выборами, Литва решила бросить вызов президенту Лукашенко, разрешив действовать на своей территории госпоже Тихановской, а также созданному ей Координационному совету. Литовский сейм принял резолюцию, гласящую, что он не признает результатов выборов. Лукашенко называется в документе бывшим президентом. Прошел хепенинг, заключавшийся в создании "живой цепи" от границы Белоруссии до Вильнюса, а на белорусскую территорию при помощи воздушных шаров пытались забросить пропагандистские материалы. Акция с шарами провалилась: их ликвидировали белорусские боевые вертолеты.

Этот инцидент, произошедший в августе прошлого года, показал, что литовским властям следует учитывать реальное соотношение сил (в том числе военных), решаясь идти на конфронтацию с руководством Белоруссии. Факты таковы, что Вильнюс находится всего в 30 километрах от белорусской границы. Такое расстояние танки могут преодолеть за полчаса, у Лукашенко их сотни, а у Литвы ни одного. Так же выглядит ситуация с самолетами и боевыми вертолетами.

Литовские политики решили, однако, что военная конфронтация им не угрожает, поскольку их защищает НАТО. Конфликт вышел на новый уровень на фоне шумихи вокруг задержания в Минске самолета компании "Райанэйр". Евросоюз, в том числе реагируя на призывы Литвы, ввел в отношении Белоруссии санкции и запретил летать в страны ЕС компании "Белавиа".

Инициаторы этих действий не предвидели, что опосредованные последствия ограничительных мер ударят рикошетом в том числе по Литве, поскольку белорусская сторона пользовалась для экспорта товаров услугами литовских железных дорог и портов, обеспечивая им примерно 20% дохода. Сейчас обслуживанием этого товаропотока занялась Россия, так что литовцы лишатся примерно 40 миллионов евро в год.

Белоруссия предпринимает шаги, направленные против Литвы и других членов ЕС, их экономических интересов. Речь идет, в частности, о немецком экспорте. Лукашенко поручил заблокировать транзит немецких товаров на восток. "Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию, или через Украину, там хорошие дороги", - заявил он, иронично оценив достижения Славомира Новака (Sławomir Nowak) (польский политик, руководивший Государственной автомобильной службой Украины, - прим.пер.).

Похоже, Лукашенко вовсе не собирается капитулировать. Напротив, от действий, направленных против экономических интересов своих противников, он переходит к акциям, наносящим удар по стабильности их государственных образований. Именно так следует расценивать эффекты отправки мигрантов к границе с Литвой.

Пока речь идет об уроженцах стран Азии, преимущественно Ирака, Сирии и Ирана, но появляются сообщения, что вскоре у границы появятся мигранты из Африки и Афганистана. Лукашенко подписал указ, позволяющий гражданам 73 стран въехать в Белоруссию без визы, чтобы привиться от covid-19. То есть в кандидатах на роль мигрантов недостатка не будет. Дополнительно следует учесть, что "Белавиа" летает в среднеазиатские республики, с которыми у Белоруссии действует безвизовый режим, а там становится все больше людей, бегущих из Афганистана. Теоретически Белоруссия может стать страной, через которую проходит основной маршрут миграции в ЕС. Раз компании "Белавиа" запретили летать в Европу, она станет привозить людей из Африки и Азии, а те окажутся позже у границы Литвы и других стран.

Этого следовало ожидать, ведь Польша столкнулась с миграционным кризисом на границе с Белоруссией уже несколько лет назад. Тогда конфликт удалось разрешить, а белорусская сторона подписала регулирующий пограничное движение договор и согласилась принимать нелегалов обратно. Сейчас все стало сложнее, поскольку она разорвала соглашение о реадмиссии. Обстановка в Литве критическая, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Только в июле туда уже успели попасть 1 тысяча человек, за одни сутки задерживали до 160 нелегальных мигрантов, хотя за весь прошлый год их было всего 81.

Между тем Лукашенко не дает надежд на какие-либо подвижки. "Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он как минимум заблуждается", - заявил он.

Литовским политикам следовало быть прозорливее и умнее, ведь Литва имеет с Белоруссией длинную, плохо охраняемую границу, которую легко преодолеть тем, кто хочет это сделать. Сейчас литовское руководство старается предпринять что-то в кризисном режиме, но сложно ожидать, что его действия окажутся эффективными. Премьер Ингрида Шимоните (Ingrida Šimonytė) решила задействовать в охране границы военных. Сопоставление длины этой границы (677 километров) и численности литовской армии заставляет сомневаться в том, что им удастся остановить поток мигрантов.

Строительство забора с колючей проволокой займет много времени, при этом в полной мере эффективной защиты он тоже не обеспечит. "Фронтекс" намеревается отправить в Литву 60 сотрудников (в том числе поляков), а также технику для наблюдения за границей: 30 автомобилей, два вертолета и мобильный тепловизор. Это довольно скромно. Похоже, литовские власти, вступая в конфронтацию с Белоруссией, не рассчитали свои силы и столкнулись сейчас с серьезной проблемой. Проводя политику в опоре на потенциал, которым не обладаешь, и надеясь на поддержку других стран, можно накликать на себя беду. Тем не менее Литва, как кажется, до сих пор этого не понимает, а ее министр иностранных дел хочет, чтобы ЕС подготовил пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Но разве предыдущие в чем-либо помогли?

Вильнюс объявил сейчас режим чрезвычайно ситуации, а перспективы выглядят весьма неважно. Какой реакции Евросоюза можно ожидать в случае, если Литва не сможет контролировать границу с Белоруссией и сдержать поток мигрантов в другие страны ЕС? В таком случае ее, по всей видимости, исключат из шенгенской зоны, условием присоединения к которой было обязательство контролировать внешние границы. Сейчас Литва отвечает за 1 тысячу с небольшим километров. Если она перестанет выступать одним из участников соглашения, статус внешних рубежей шенгенской зоны получит польско-литовская граница, имеющая длину всего в 104 километра. Охранять ее будет гораздо проще.

Литовское руководство забыло, пожалуй, о старом изречении, гласящем, что человеку, живущему в стеклянном доме, не стоит бросать камни в соседей. Литовская карикатурная великодержавность, опирающаяся на расчет воспользоваться чужим потенциалом и возможностями, не приведет ни к чему хорошему. В конечном итоге обычно оказывается, что подобные игроки ошиблись в своих подсчетах, ведь другие защищают собственные интересы, во время кризиса они могут сказать: вы сами создали эти проблемы, так что сами с ними и разбирайтесь.

Сложившаяся в Литве ситуация - это уже даже не последний звоночек, призывающий ее власти одуматься, а набат. Действия, направленные на свержение Лукашенко, или скорее, заявления о том, что оно произойдет, все больше напоминают аналогичные заявления на тему президента Башара Асада. Политики, говорившие, что "он должен уйти", уже сами давно лишились власти, а Асад остался.

Похоже, Белоруссия хочет воспользоваться примером Турции и тоже вынудить Евросоюз заплатить за смягчение миграционного кризиса. Анкаре удалось получить от него 6 миллиардов долларов, еще 3 миллиарда ей должны выделить до 2024 года. В целом 2,2 миллиарда евро в тот же период планируется направить Ливану и Иордании. Почему аналогичную сумму не мог бы получить и Минск, тем более что он обладает гораздо более подходящими условиями для того, чтобы создать такую же ситуацию, как Анкара? Длина сухопутной границы Турции с шенгенской зоной составляет всего 250 километров, а проходит она вдоль реки. У Белоруссии, в свою очередь, 1 200 километров границы с ЕС, и защищена она по большей части плохо. Ту же мысль высказывает на портале "Политико" Элизабет Броу (Elisabeth Braw) из Института американского предпринимательства. Она хвалит Лукашенко за инновационный подход и "демонстрацию мастерства в ведении полуявной войны", советуя "не злиться на него, а, скорее, вынести ему благодарность". Сложно не согласиться с этой похвалой, а также с тем, что Лукашенко преподал Литве урок, одновременно показав, каково ее реальное политическое значение.

Во всей этой истории есть еще один важный аспект. Литва уже давно столкнулась с демографическими проблемами. За последние 30 лет ее население уменьшилось с 3,7 миллиона до 2,9 миллиона человек, то есть почти на четверть. Сейчас процесс сокращения численности населения ускорился, данные за первое полугодие этого года указывают, что там умерло почти вдвое больше людей, чем родилось (23 665 и 11 455 человек соответственно). То есть всего за полгода естественная убыль составила 12 210 человек.

С такой перспективы 1 700 мигрантов, движущихся из Белоруссии в Литву, выглядят лишь небольшим вкладом в улучшение литовской демографической ситуации. Возможно, литовским властям следует взглянуть на это под таким углом зрения, увидеть в происходящем положительные стороны, новые шансы и не обижаться на Лукашенко, требуя введения каких-то неэффективных санкций, а поблагодарить его как за преподанный урок, так и за вклад в демографию.

Станислав Левицкий (Stanisław Lewicki)