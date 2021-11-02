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Ремонт Хуавей в Киеве: перечень востребованных услуг и их стоимость

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Китайские телефоны Huawei пользуются высоким потребительским спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Они представлены в широком ассортименте на любой вкус и финансовые возможности. Но владельцы гаджетов не застрахованы от случайного падения смартфона с высоты на твердую поверхность или в воду.


В результате потребуется ремонт хуавей киев в одном из сервисных центров. Квалифицированные мастера оперативно устранят поломку любой сложности и определят причину после проведения бесплатной диагностики. После ремонтных работ клиенту выдается гарантийный талон сроком до одного года.

Какие услуги оказывают сервисные центры по ремонту смартфонов?

Сервисные центры по ремонту и обслуживанию смартфонов оказывают следующие виды услуг для Huawei:

  • замена разбитого сенсорного стекла;
  • замена сенсорного модуля с сохранением оригинальной матрицы;
  • установка новой аккумуляторной батареи;
  • восстановление работоспособности после падения телефона в воду;
  • устранение программных и системных сбоев;
  • замена микрофона, динамика;
  • замена шлейфа и др.

Кроме смартфонов Huawei, мастера выполнят оперативно и качество ремонт всех моделей Meizu. На сайте https://restore.com.ua/remont-mobilnyh-telefonov/remont-telefonov-meizu можно подробнее ознакомиться с распространенными причинами неисправностей и расценками на услуги сервисного центра в Киеве.

Смартфоны Meizu отличаются простой разборкой, что позволяет выполнять ремонт в срочном порядке. Несмотря на это, не следует самостоятельно их разбирать, так как в процессе можно повредить шлейф или коннекторы.

Почему важно обращаться к специалистам?

Смартфоны имеют сложную конструкцию, поэтому при отсутствии профессиональных навыков не стоит самостоятельно их разбирать. Это может только усугубить проблему и полностью вывести из строя телефон.

Обращаясь к опытным мастерам, клиенты получают ряд преимуществ, среди них следующее:

  • гарантия качества работ;
  • предоставление гарантийного талона;
  • скидки и доступные расценки на услуги;
  • наличие комплектующих на складе (как оригинальных, так и аналогов);
  • профессионализм мастеров;
  • наличие современного оборудования (диагностического, теплового и др.);
  • оперативность устранения проблем любой сложности.

Для владельцев смартфонов Самсунг следует перейти по ссылке https://restore.com.ua/remont-mobilnyh-telefonov/remont-i-obsluzhyvanie-samsung и изучить перечень оказываемых услуг. Опытные мастера помогут восстановить работоспособность Самсунг после падения с высоты или в воду, программных сбоев и др.

Самой частой причиной обращения в сервис-центр Samsung является замена сенсорного стекла или всего дисплейного модуля целиком, а определить это можно только после диагностики.

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