Турецкая верфь получит контракт на постройку ледокола для «Росморпорта»

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Ледоколы уходят в Турцию. Sefine Shipyard построит судно для Севморпути", турецкие верфи все чаще выигрывают конкуренцию у отечественных при распределении контрактов по госзаказу, помогая российским ведомствам укладываться в бюджеты. Так, единственным претендентом на строительство ледокола 18 МВт для Севморпути за 13,3 млрд руб. стала турецкая Sefine Shipyard. Собеседники "Ъ" называют участие этой верфи в конкурсе неожиданным, хотя признают ее способность выполнить заказ. А эксперты отмечают, что турецкие верфи уже не в первый раз "спасают" ситуацию для госзаказчиков: ранее в Турцию ушли строиться "Росморпорт" и "Росатом".

Турецкая судостроительная верфь Sefine Shipyard (Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.) в Ялова (восточное побережье Мраморного моря) (с) Sefine Shipyard

Аварийно-спасательное судно мощностью 18 МВт и ледового класса Icebreaker 7 для Севморпути, конкурс на которое проводил Росморречфлот, согласилась построить "Сефине Денизджилик Терсанеджилик Туризм Санайи ве тиджарет А.Ш." [Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.]. Компания подала единственную заявку по максимальной цене контракта - 13,3 млрд руб. В результате контракт будет заключен с единственным участником конкурса.

Как следует из данных сайта rusprofile.ru, соответствующая компания зарегистрирована в Турции в Ялове. Источник "Ъ", знакомый с турецким судостроением, подтвердил, что речь идет о верфи Sefine Shipyard. По его словам, она интересовалась этим конкурсом, но никто не рассматривал этот интерес всерьез. При этом собеседник "Ъ" считает, что верфь способна самостоятельно выполнить такой заказ.

На сайте Sefine Shipyard говорится, что верфь была основана в 2005 году, ее территория занимает порядка 140 тыс. кв. м.

Верфь заявляет, что способна строить суда под генеральные грузы, автомобильные и пассажирские паромы, шельфовые суда, суда поисково-спасательного флота, буксиры, а также проводить ремонт судов дедвейтом до 120 тыс. тонн.

Основным претендентом на строительство судна называлась финская Helsinki Shipyard Oy, которая принадлежит Ришату Багаутдинову и Владимиру Касьяненко. Возможным участником также считалась площадка "Пеллы" Герберта Цатурова в Гамбурге - Pella Sietas. Предполагался интерес со стороны Амурского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и верфи "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка).

При этом источники "Ъ" сомневаются, что российские верфи пришли бы на конкурс по такой цене. Один из собеседников "Ъ" в судостроении оценивает стоимость такого судна в 15-16 млрд руб., а с учетом роста цен на сталь - и выше. Помимо стоимости листового металлопроката подорожало почти все оборудование - главные двигатели, винторулевые колонки и т. д.

По словам источников "Ъ", дирекция госзаказчика Росморречфлота еще недавно прорабатывала возможность скорректировать документацию по части перечня оборудования, чтобы привлечь на конкурс большее количество заявок.

В последние годы турецкие верфи все чаще становятся неожиданными конкурентами российских в борьбе за отечественные госзаказы. В 2018 году "Росморпорт" заключил контракты с Невским заводом за 10 млрд руб. на строительство двух паромов на СПГ для линии Усть-Луга-Балтийск. Субподрядчиком выступила турецкая Kyzey Star Shipyard в Тузле (Стамбул), которая фактически и выполняет все работы. В июне "Росатом" и турецкая Kyzey подписали контракт на строительство плавучего дока под атомные ледоколы стоимостью 5 млрд руб. Российские верфи не вышли на конкурс, так как готовы были взяться за проект при цене от 8,5 млрд руб.

Минпромторг при этом ведет активную работу по противодействию уходу заказчиков на зарубежные верфи.

В мае был зарегистрирован приказ о типовых условиях контрактов, согласно которому при заказе строительства судов по 44-ФЗ в контрактах должно быть закреплено обязательное соответствие требованиям 719-го постановления правительства по локализации. Кроме того, был принят законопроект, запрещающий ряд работ судами нероссийской постройки, но перечень этих работ пока не сформирован (см. "Ъ" от 28 мая).

Надежда Малышева из PortNews отмечает, что за последние полгода это уже второй госзаказ, который "неожиданно" уходит в Турцию. Именно турецкие верфи "спасают ситуацию", когда надо уложиться в минимальную стоимость и срок, отмечает эксперт. При этом, отмечает она, заводы в Турции обеспечивают приемлемое качество работ. Зачастую у турецких верфей нет таких больших накладных расходов, как в РФ, непрофильных производств и дополнительных обременений, к тому же в условиях санкций им проще закупать оборудование, напоминает Надежда Малышева.

Со стороны bmpd напомним, что речь идет о строительстве для ФГУП "Росморпорт" второго из двух запланированных модифицированных линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900М2 мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для Дальнего Востока, в соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна. Три ледокола проекта 21900М для Севера ранее в 2012-2016 годах были построены на ПАО "Выборгский судостроительный завод".

Контракт на первый из двух модифицированных ледоколов проекта 21900М2 в сентябре 2019 года получило ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), также выступив единственным участником, подавшим тогда заявку на тендер. При этом фактическое строительство этого ледокола ведется на германском предприятии "Пеллы" - судостроительном заводе Pella Sietas в Нойенфельде (район Гамбурга на южном берегу Эльбы). Теперь строительство второго ледокола проекта 21900М2 будет вестись турецкой верфью.

Проектное изображение линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М2 мощностью 18 МВт (с) ФГУП "Росморпорт"