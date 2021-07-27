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Второй серийный «Ясень-М» спустят на воду 30 июля

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Второй серийный «Ясень-М» спустят на воду 30 июля
Второй серийный «Ясень-М» спустят на воду 30 июля.
Источник изображения: Минобороны России

Предприятие «Севмаш» 30 июля спустит на воду «Красноярск» — вторую серийную атомную подводную лодку проекта «Ясень-М». Как сообщает российское Минобороны, это произойдет на торжественной церемонии в Северодвинске.

Модернизированные «Ясени» отличаются от базового проекта меньшим водоизмещением, усовершенствованным бортовым оборудованием, геометрией и новым противогидролокационным покрытием корпуса, которое позволяет снизить их гидроакустическую заметность.

Головной корабль модернизированного проекта — «Казань» — вошел в состав ВМФ в мае. В июле на заводские ходовые испытания вышел «Новосибирск», первый серийный «Ясень-М». Его планируют передать флоту в конце этого года. «Севмаш» строит еще пять модернизированных «Ясеней» — «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск».

«Красноярск» заложили в 2014 году, одновременно с «Князем Олегом» и «Хабаровском». При длине 130 метров и ширине корпуса 13 метров подводное водоизмещение «Красноярска» — 13,8 тысячи тонн. Под водой корабль может развивать скорость до 31 узла. Рабочая глубина погружения подлодки — 520 метров, а автономность — сто суток.

Спуск «Красноярска» на воду пройдет 30 июля на торжественной церемонии в Северодвинске. Минобороны не уточнило, когда подводную лодку передадут флоту, но предполагается, что это произойдет в следующем году.

В этом же году испанцы спустят на воду свою первую подводную лодку «Исаак Пераль» S-80, о которой мы писали ранее. Ее с переменным успехом строят с 2007 года.

Василиса Чернявцева

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
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