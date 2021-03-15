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ТАСС

Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе

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Спуск на воду АПЛ "Новосибирск" проекта 885М "Ясень-М"
Спуск на воду АПЛ "Новосибирск" проекта 885М "Ясень-М".
Источник изображения: © Ирина Скалина/ТАСС

По данным источника ТАСС, после спуска на воду подлодку достроят на плаву

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вторая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр "Ясень-М" "Красноярск будет спущена на воду корабелами "Севмаша" в августе этого года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Вывод "Красноярска" из эллинга планируется на август 2021 года", - уточнил он, добавив, что после этого начнется достройка подлодки на плаву, ее швартовые испытания и испытания ядерного реактора.

По его данным, передача атомной субмарины ВМФ России планируется в конце 2022 года.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что первую серийную АПЛ проекта 885М "Новосибирск" передадут ВМФ России в конце 2021 года. Таким образом, в этом году корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М "Казань" и первую серийную - "Новосибирск". На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.

АПЛ проекта 885/885М

Седьмой и восьмой корпуса проекта 885М - АПЛ "Воронеж" и "Владивосток" - были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Головной и единственный подводный крейсер проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск" - выполняет задачи в составе подводных сил Северного флота. Он был построен на "Севмаше" и передан ВМФ 17 июня 2014 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". "Северодвинск" готовится к испытаниям гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые начнутся в этом году.

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