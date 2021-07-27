Bloomberg (США): Путин расхваливает российское гиперзвуковое ядерное оружие на военно-морском параде

В Санкт-Петербурге прошел главный военно-морской парад страны. В нем приняли участие более 50 кораблей и свыше 4 тысяч военнослужащих. Президент России в своей речи в очередной раз напомнил о военной мощи страны, похвалив и флот, и гиперзвуковое ядерное оружие.

Путин: российские вооруженные силы могут нанести удар по любой цели, как над, так и под водой.

Празднования Дня Военно-морского флота проводились спустя месяц после столкновения в Черном море.

Президент Владимир Путин воспользовался парадом в честь Дня Военно-морского флота, чтобы в очередной раз напомнить о военной мощи России, расхвалив российское гиперзвуковое ядерное оружие на церемонии, которая проводилась в его родном Санкт-Петербурге.

"Сегодня у Военно-Морского Флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов, - заявил Путин в своем выступлении перед памятником основателю ВМФ России, Петру Первому. - Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар".

В военно-морском параде приняли участие более 50 кораблей и свыше 4 тысяч военнослужащих. Парад состоялся в преддверии 325-й годовщины российского флота, которая будет отмечаться в октябре. Помимо эскадренных миноносцев, подводных лодок и штурмовых кораблей в акваторию Невы впервые вышел подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Этот парад проводился без зрителей, поскольку Россия продолжает бороться с новым всплеском заболеваемости covid-19, вызванным штаммом "Дельта".

В своем выступлении Путин сделал акцент на стремительном превращении России в военно-морскую державу. Пройдя путь от "скромного петровского ботика", сегодня российский флот имеет в своем распоряжении "новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", как сказал президент.

В июне Путин обвинил Соединенные Штаты и Соединенное Королевство в осуществлении "провокации" в Черном море, когда между британским эсминцем Defender и российскими кораблями и истребителями произошло столкновение у берегов Крыма.

Тогда российская сторона сообщила, что она сделала "предупредительные выстрелы" и произвела бомбометание по курсу эсминца, чтобы заставить британский корабль покинуть воды, которые Россия считает своими после аннексии стратегически важного Крымского полуострова в 2014 году. Напомним, что Соединенное Королевство и его союзники не признают эти воды российской территорией.

Путин подогрел страхи перед новой гонкой вооружений три года назад, когда он представил новое ядерное оружие во время своего ежегодного обращения к Федеральному Собранию. В начале 2021 года срок действия последнего российско-американского договора о контроле над ядерными вооружениями был продлен еще на пять лет. Путин и президент США Джо Байден договорились продлить срок действия договора СНВ-III во время их первого разговора после вступления Байдена в должность.

Александр Николсон (Alexander Nicholson)