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Эксперт оценил опасения Британии по поводу разработки в России плавающего танка

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов оценил озвученную в Великобритании обеспокоенность по поводу безопасности Украины, которая возникла из-за разработки в России нового плавающего танка «Спрут-СДМ1». Реакцию Лондона в беседе с «Лентой.ру» он назвал чушью.


Британский взгляд на возможности танка в войне с Украиной

Таблоид The Mirror опубликовал статью, в которой говорится, что «Спрут-СДМ1» обладает характеристиками, идеально подходящими для нападения России на Украину.

Как отмечает издание, «Спрут» отличается высокой маневренностью и способен эффективно пересекать речные системы на территории Украины. Кроме того, он может практически полностью уходить под воду, что мешает потенциальному противнику взять боевую машину на прицел.

По мнению журналистов The Mirror, в случае военного конфликта между Москвой и Киевом подобные характеристики танка позволили бы России задействовать его в прибрежной атаке против украинских военных. Таким образом «Спрут» представляет собой серьезную угрозу для безопасности Украины, утверждает автор материала.

Источник газеты в Министерстве обороны Великобритании предположил, что испытания нового танка связаны с тем, что Москва планирует расширить свое влияние в Средиземноморье. «Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», — предположил он.

Собеседник The Mirror предупредил, что наличие на вооружении российской армии подобных боевых машин дало бы ей значительное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.


Военный эксперт назвал аргументы Великобритании смешными

Иван Коновалов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что сейчас на Украине и в Европе любой новый вид вооружения в российской армии будет восприниматься как угроза. «Посмотрите, сколько уже криков еще только разрабатываемого нового легкого истребителя пятого поколения "Шах и мат"», — заметил военный эксперт.

«Как можно рассматривать какую-то боевую систему против какой-то страны? Это просто смешно. Боевая система разрабатывается для укрепления обороноспособности, а применяться она может совершенно на разных театрах военных действий», — подчеркнул политолог.

Коновалов заявил, что разработка легких боевых танков — это мировой тренд. «Существует тенденция их развития, многие страны этим занимаются. И надо отметить, что "Спрут" среди многих остальных систем: американской, турецкой, польской, — одна из самых удачных разработок», — подчеркнул эксперт.

«"Спрут" — это довольно удачная боевая платформа, мощное орудие. Сам танк обладает плавающей поверхностью, и по весу он достаточно легкий. У него высокая маневренность и мобильность. На пересеченной местности он очень выгоден, а кроме этого хорошо себя показывает и в горной местности», — оценил разработку Коновалов.

Ранее в июле сообщалось, что «Спрут-СДМ1» прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях — машину протестировали в Черном море. Отмечалось, что в ходе первого этапа испытаний новый танк сумел продемонстрировать высокие водоходные качества.


Виктория Немис

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Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
2С25 Спрут-СД
Проекты
Истребитель 5 поколения
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