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В Великобритании обеспокоились безопасностью Украины из-за российского «Спрута»

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Новый российский плавающий танк «Спрут-СДМ1» обладает характеристиками, идеально подходящими для использования Россией в случае нападения на Украину. Об этом пишет The Mirror.

Как отмечает британское издание, «Спрут» отличается высокой маневренностью и способен эффективно пересекать речные системы на территории Украины. Кроме того, он может практически полностью уходить под воду, что мешает потенциальному противнику взять боевую машину на прицел.

По мнению The Mirror, при начале военного конфликта между Москвой и Киевом подобные характеристики танка позволили бы России задействовать его в прибрежной атаке против украинских военных. Таким образом «Спрут» представляет собой серьезную угрозу для безопасности Украины, беспокоится издание.

Источник газеты в Министерстве обороны Великобритании предположил, что испытания нового танка связаны с тем, что Москва планирует расширить свое влияние в Средиземноморье. «Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», — допустил он.

Собеседник The Mirror предупредил, что наличие на вооружении российской армии подобных боевых машин дало бы ей значительное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.

Ранее в июле сообщалось, что «Спрут-СДМ1» прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях — машину протестировали в Черном море. Отмечалось, что в ходе первого этапа испытаний новый танк сумел продемонстрировать высокие водоходные качества.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
2С25 Спрут-СД
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