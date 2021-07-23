У модуля «Наука», возможно, возникли серьезные технические трудности

По информации СМИ, модуль «Наука» столкнулся с техническими проблемами. Они могут существенно осложнить стыковку с Международной космической станцией.

Главная надежда «Роскосмоса» — недавно запущенный модуль «Наука — вероятно, не сможет штатно пристыковаться к МКС. По информации источников в космическом ведомстве, датчик не показал выдвижения штанги антенны системы «Курс», которую используют для сближения и стыковки аппарата. Неизвестно, кроется ли проблема в штанге или самом датчике.

Также не ясно, может ли проблема всерьез помешать стыковке с МКС. Есть запасной вариант проведения операции вручную, однако многое зависит от состояния модуля. Дополнительные трудности накладывают большие размеры «Науки».

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По информации, представленной на форуме NASASpaceFlight, имеют место трудности с ИКВ датчиками горизонта и системой управлением движением (двигателями причаливания и стабилизации).

Кроме того, стало известно о переносе работ с модулем «Пирс», на место которого хотят пристыковать «Науку». «Так, ребят, более глобальные изменения на сегодняшний день. Отменились все работы касательно СО (стыковочный отсек «Пирс». — Прим. ред.), они перенесены на завтра», — сказал специалист Центра космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, которые находятся на борту станции.

С чем связан перенос подготовительных работ и отразится ли это на дате расстыковки «Пирса», не уточняется.

Модуль «Наука» запустили при помощи ракеты-носителя «Протон-М» 21 июля. Старт провели с пусковой установки № 39 площадки № 200 космодрома Байконур.

Запуск модуля «Наука» Источник изображения: Naked Science, Парфенов Василий

Сближение со станцией должно произойти с помощью двигателей модуля. Вывести «Науку» в зону стыковки намерены за восемь суток. Стыковка назначена на 29 июля: актуальны ли эти сроки сейчас — не сообщается.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» во всех смыслах знаковый. Это один из главных российских «долгостроев»: создавать комплекс начали еще в 1995 году, а после определения первых сроков пуска (2007 год) их неоднократно переносили.

Будучи одним из самых больших модулей станции, «Наука» важна и с точки зрение престижа России на мировой арене.

Будущее страны в программе МКС пока не определено, однако если ничего принципиально не поменяется, Россия начнет выход из нее примерно в середине 2020-х. В качестве альтернативы международной станции рассматривают создание национальной ОС. О том, возможно ли это и насколько такая инициатива оправдана, можно прочитать в нашем материале.