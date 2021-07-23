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РИА Новости

Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35

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Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на новейшие истребители МиГ-35, первый самолёт ей поступит в 2021 году, сообщил РИА Новости командир группы полковник Сергей Осяйкин.

"Мы планируем переходить на новый самолёт. Ждём, когда будет принято решение о перевооружении. Мы должны получить в этом году первый МиГ-35. Но это уже зависит не от нас, а ещё от промышленности, от проведения госиспытаний. Всегда принятие на вооружение самолета - это длительный процесс", - сказал Осяйкин.

Он подчеркнул, что группа, выступающая в последние годы на МиГ-29, рассчитывает получить то количество самолётов, которое необходимо. "Надеюсь, что их будет девять", - добавил командир "Стрижей", которые принимают участие в авиакосмическом салоне МАКС-2021.

МиГ-35 – новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.

В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой. Истребитель может применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

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