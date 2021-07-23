Нарушивший границы России британский Defender оказался единственным действующим

Нарушивший в июне границы России вблизи Крыма Defender оказался единственным действующим среди пяти эсминцев типа 45, которые состоят на вооружении Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании, сообщает Defense News, ссылаясь на заявление британского министра по вопросам оборонных закупок Джереми Куина.

По его словам, в настоящее время оставшиеся четыре корабля типа 45 находятся на различных стадиях обслуживания или модернизации. Так, в начале июля Diamond столкнулся с техническими проблемами во время сопровождения авианосной ударной группы в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как Daring, Duncan и Dragon проходят модернизацию.

Пока единственным действующим эсминцем типа 45 в Королевском ВМФ является Defender, который в настоящее время сопровождает авианосец Queen Elizabeth в группе с американскими и нидерландскими военными кораблями.

Defense News допускает, что проблемы Diamond связаны с его силовой установкой, которая могла сломаться, находясь в климатических условиях с высокой температурой.

В июле «Ростех» опубликовал в Twitter изображение части фюзеляжа перспективного российского истребителя Су-75, в которой отражается военный корабль, напоминающий британский эсминец Defender типа 45.

Иван Потапов