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«Ростех» показал «британскую цель» российского клона американского F-35

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Источник изображения: Фото: Страница «Ростеха» в Facebook

«Ростех» опубликовал в Twitter изображение части фюзеляжа истребителя, который, предположительно, будет показан на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21).

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, под фюзеляжем самолета находится оптико-электронная прицельная система, используемая для наведения авиационных средств поражения по наземным и морским целям. Согласно агентству, в зеркальных панелях данной системы отражается военный корабль, напоминающий британский эсминец Defender типа 45, который в июне нарушил границы России в Черном море.


В июле украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express написало, что военный самолет, который «Ростех» планирует продемонстрировать на МАКС-21, будет однодвигательным истребителем — клоном американского F-35 Lightning II, доступным по цене для иностранных заказчиков.

Первый снимок однодвигательного истребителя «Ростех» показал в июле.


Иван Потапов

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F-35
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Проекты
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