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«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021

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Источник изображения: Фото: Страница «Ростеха» в Facebook

Госкорпорация «Ростех» опубликовала в Facebook фото самолета, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. На кадрах воздушное судно закрыто черным чехлом, а подпись гласит «Wanna see me nacked?» (дословно «Хочешь увидеть меня раздетым?» — прим. Ленты.ру)

Как отмечает ТАСС, на снимке представлен перспективный и первый российский однодвигательный истребитель. Он сможет летать на сверхзвуковых скоростях, его с трудом можно обнаружить при помощи радиолокации.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная компания (ОАК, является частью госкорпорации «Ростех») представит на авиасалоне в первый день его работы принципиально новый российский военный самолет.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковском Московской области.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
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6 комментариев
№1
16.07.2021 10:12
Сюрприз удался !!! Молодцы ! Спасибо !
+3
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№2
16.07.2021 10:28
https://www.instagram.com/p/CRX--8JM2dY/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6ccc484b-0ae5-42e1-823d-33b06e7ed784
+1
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№3
16.07.2021 11:13
Как на нашего Буншу F-35 похож!
+1
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№4
16.07.2021 12:02
Цитата, beka1 сообщ. №3
Как на нашего Буншу F-35 похож
Пока он завешан чехлом, как разчехлят, тогда и увидим.
0
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№5
16.07.2021 12:59
Цитата, chainik сообщ. №1
юрприз удался !!! Молодцы ! Спасибо !

И это только ягодки:

0
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№6
16.07.2021 13:03
Ну а что если под "Изделие 30" с тягой 11 т (18т на форсаже) то вполне может получится неплохой вариант однодвигательного ЛА.
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