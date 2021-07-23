«Воскресшие» F-117 сфотографировали с максимально близкого расстояния

На новых снимках можно видеть полеты официально списанных ударных самолетов F-117 во всей красе. Сейчас машины играют роль «агрессоров», имитирующих неприятельские самолеты.

Один из самых «таинственных» самолетов всех времен продолжает будоражить умы общественности. Хотя машину официально списали, она продолжает летать. Новые фото позволяют рассмотреть «крылатых ветеранов» Военно-воздушных сил США с близкого расстояния.

F-117 сфотографировали над пустыней Невада во время учений Red Flag. Автор снимков — Джорга Арну, владелец ресурса Dreamlandresort.com.

F-117 Источник изображения: Dreamlandresort.com

В обязанности F-117 входит выполнение функций малозаметных «агрессоров». Это стало необходимостью в мире, где все большее распространение получают малозаметные истребители.

F-117 Источник изображения: Dreamlandresort.com

Напомним, на проходящем сейчас авиасалоне МАКС впервые показали новый российский истребитель-«невидимку» Checkmate. Одной из особенностей машины должна стать конкурентоспособная цена, что позволит активно поставлять самолет на экспорт.

Нельзя исключать, что в будущем машиной заинтересуются российские Воздушно-космические силы. Серийный выпуск Checkmate могут начать в 2026-2027 годах.