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В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок

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Источник изображения: Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия в настоящее время выводит на мировой рынок всю линейку беспилотников — от сверхлегких до тяжелых. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «Интерфакс» в среду, 21 июля.

«Мы вышли на мировой рынок БПЛА с некоторым опозданием, однако на данный момент Россия стремительно его сокращает», — заявил Михеев.

Он также анонсировал начало экспорта беспилотников вертолетного типа и мультироторных БПЛА, разработкой которых занимаются предприятия «Ростеха».

Ранее в июле президент России Владимир Путин в ходе выступления на авиакосмическом салоне МАКС-2021 заявил, что беспилотники, а также роботизированные комплексы и искусственный интеллект станут будущим отечественной авиации.

До этого американский журнал The National Interest отмечал, что БПЛА российского производства по своим возможностям могут догнать американские и турецкие беспилотники. В частности, издание обратило внимание на такие «потенциально смертоносные» модели, как «Орион», «Альтиус-У», «Сириус», «Гелиос», «Гром» и «Охотник».


Варвара Кошечкина

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