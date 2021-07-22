РФ использует кредитные схемы для продажи авиатехники - "Рособоронэкспорт"

Модели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке Aero India 2021.

Жуковский (Московская область). 21 июля. ИНТЕРФАКС - Некоторые страны берут государственный кредит для приобретения российской авиационной техники, заявил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В странах, с которыми имеются межправительственные соглашения о предоставлении государственного кредита, "Рособоронэкспорт" использует данную схему для реализации поставок авиационной техники", - сказал Михеев в среду агентству на авиасалоне МАКС-2021.

По его словам, странам, имеющим прочные связи с российской экономикой и банковским сектором, могут предлагаться кредитные инструменты российских коммерческих банков.