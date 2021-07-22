Дмитрий Шугаев назвал отказ от доллара и гибкий подход главными мерами по борьбе с санкциями

ЦАМТО, 21 июля. Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам оружия являются главными контрмерами России против санкций Запада, заявил в интервью "РИА Новости" на авиасалоне МАКС-2021 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Так он пояснил свое заявление, озвученное во время Международного военно-морского салона в минувшем июне, согласно которому Россия нашла контрмеры против санкций "коллективного Запада".

"Российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказ от доллара и переход на другие валюты, в том числе национальные", – сказал РИА Новости" Д.Шугаев.

Директор ФСВТС отметил, что, в отличие от западных стран, Россия не выдвигает партнерам "политических" условий при реализации военно-технического сотрудничества.

"Россия – надежный партнер, предлагающий качественную технику по реальной цене. Поэтому на мировом рынке вооружений сохраняется устойчивый спрос на российскую продукцию военного назначения", – подчеркнул собеседник агентства.