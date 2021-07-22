Войти
ЦАМТО

Дмитрий Шугаев назвал отказ от доллара и гибкий подход главными мерами по борьбе с санкциями

467
0
0
Дмитрий Шугаев. Архивное фото
Дмитрий Шугаев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фотохост БРИКС

ЦАМТО, 21 июля. Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам оружия являются главными контрмерами России против санкций Запада, заявил в интервью "РИА Новости" на авиасалоне МАКС-2021 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Так он пояснил свое заявление, озвученное во время Международного военно-морского салона в минувшем июне, согласно которому Россия нашла контрмеры против санкций "коллективного Запада".

"Российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказ от доллара и переход на другие валюты, в том числе национальные", – сказал РИА Новости" Д.Шугаев.

Директор ФСВТС отметил, что, в отличие от западных стран, Россия не выдвигает партнерам "политических" условий при реализации военно-технического сотрудничества.

"Россия – надежный партнер, предлагающий качественную технику по реальной цене. Поэтому на мировом рынке вооружений сохраняется устойчивый спрос на российскую продукцию военного назначения", – подчеркнул собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
22.07.2021
Глава ФСВТС сообщил о предварительных переговорах об экспорте Су-57
21.07.2021
ФСВТС: Россия с новым истребителем рассчитывает на существенную долю рынка
21.07.2021
Директор ФСВТС Шугаев: Россия получила две заявки от иностранных партнеров на поставку МиГ-35
02.09.2019
В ФСВТС России сообщили о новых контрактах с Венесуэлой на ремонт военной техники
30.08.2019
Россия нарастила до 20% долю систем ПВО в оружейном экспорте за счет выхода на международный рынок С-400 "Триумф" - газета
29.08.2019
Глава ФСВТС допускает в будущем производство автоматов Калашникова в Саудовской Аравии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком