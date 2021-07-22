В Минобороны Британии признали проблемы с эксплуатацией американских бронемашин за $5 млрд

Лондон может полностью отказаться от эксплуатации бронемашин Ajax нового поколения

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании может полностью отказаться от эксплуатации бронемашин Ajax нового поколения, произведенных дочерним предприятием американской компании General Dynamics. Об этом во вторник заявил заместитель главы оборонного ведомства Соединенного Королевства Джереми Куин, отвечающий за вопросы военных закупок.

По его словам, британское правительство "не уверено на 100 процентов", что проблемы с бронемашинами, которые обошлись бюджету уже в 3,5 млрд фунтов ($4,8 млрд), удастся решить в конечном итоге. За минувший год испытания Ajax дважды приостанавливались в связи с опасениями за безопасность и здоровье экипажей.

Как сообщалось ранее, эти машины не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа. У военнослужащих после езды на них были выявлены отеки суставов, к тому же они жаловались на ощущение постоянного шума в ушах. Эксперты связывают это с конструктивными дефектами машин, которые выражаются в чрезмерной вибрации, в том числе не позволяющей вести стрельбу во время движения.

Контракт на поставку 589 бронемашин на общую сумму 5,5 млрд фунтов стерлингов ($7,6 млрд) был заключен с британским подразделением General Dynamics в 2014 году. Предполагалось, что первые поставки машин начнутся в 2017 году, однако в действительности они стали поступать в армию лишь в 2019 году. На данный момент лишь 26 из них были переданы королевским Вооруженным силам (ВС).

"Я бы описал Ajax как программу, сопряженную с большим количеством трудностей. Я бы хотел, чтобы ситуация была иной, но пока это не так. Необходимо проделать огромный объем работы как нам, так и нашим партнерам в индустрии, чтобы вернуться на правильный путь", - заявил Куин, выступая перед парламентариями. При этом, согласно представителю General Dynamics Карью Уилксу, возникшие проблемы "все-таки можно устранить".

В свою очередь начальник медицинской службы ВС Великобритании генерал-майор Тим Ходжеттс рассказал, что у 23 из 307 военнослужащих, которые участвовали в испытаниях, возникла необходимость в лечении стероидами из-за проблем со слухом после эксплуатации бронемашин, а у восьми были выявлены вибрационные повреждения, включая "боли в спине и суставах".