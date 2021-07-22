Глава "Ростеха" Чемезов назвал Checkmate уникальным сочетанием летных показателей и эффективности

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Новый российский однодвигательный малозаметный истребитель пятого поколения Checkmate, прототип которого показали на МАКС-2021, сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух - воздух" и других боеприпасов, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он отметил, что истребитель принадлежит к пятому поколению и "обладает малой заметностью".