Войти
РИА Новости

Глава "Ростеха" Чемезов назвал Checkmate уникальным сочетанием летных показателей и эффективности

370
0
0
Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Новый российский однодвигательный малозаметный истребитель пятого поколения Checkmate, прототип которого показали на МАКС-2021, сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух - воздух" и других боеприпасов, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он отметил, что истребитель принадлежит к пятому поколению и "обладает малой заметностью".

  • Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

    "Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения", - сказал Чемезов.

    "Самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений", - добавил глава Ростеха.

    Он также сообщил, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. "Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно "легких" однодвигательных машин", - пояснил глава Ростеха.

    "Для самолета создана автоматизированная система логистической поддержки "Матрешка". Она позволяет организовать обучение персонала, с высокой точностью планировать техническое обслуживание и своевременно поставлять комплектующие", - сказал Чемезов.

    Решение позволит снизить стоимость послепродажного обслуживания, повысить его эффективность и обеспечить высокий уровень боевой готовности парка даже при полетах с высокой интенсивностью.

    Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.

    Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

    • Права на данный материал принадлежат
    Материал размещён правообладателем в открытом доступе
    • В новости упоминаются
    Страны
    Россия
    Продукция
    Checkmate
    Компании
    ОАК
    Ростех
    Сухой ПАО
    Персоны
    Чемезов Сергей
    Проекты
    Истребитель 5 поколения
    МАКС-20XX
    Похожие новости
    22.07.2021
    Чемезов: при разработке истребителя Checkmate был использован суперкомпьютер
    22.07.2021
    В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"
    21.07.2021
    Премьера одномоторного истребителя 5-го поколения и полёт МС-21 с российским двигателем ожидаются на МАКС-2021
    21.07.2021
    Глава "Ростеха" Чемезов: истребитель Checkmate сможет действовать в одной группе с беспилотниками
    15.07.2021
    На авиасалоне МАКС-2021 будет представлен новый российский боевой самолет
    Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
    Войти через ВКонтакте
    Войти через Facebook
    • Разделы новостей
    • Обсуждаемое
      Обновить
    • 22.07 11:20
    • 2
    В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
    • 22.07 11:17
    • 88
    Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
    • 22.07 11:15
    • 224
    Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
    • 22.07 10:56
    • 114
    Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
    • 22.07 10:19
    • 1
    «МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
    • 22.07 09:13
    • 911
    Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
    • 22.07 09:08
    • 2
    Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
    • 22.07 06:00
    • 7
    Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
    • 22.07 05:55
    • 1
    Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
    • 22.07 05:53
    • 1
    Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
    • 22.07 05:45
    • 1
    Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
    • 22.07 05:43
    • 1
    Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
    • 22.07 05:42
    • 1
    Защита по-польски
    • 22.07 05:37
    • 64
    Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
    • 22.07 04:40
    • 28
    Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком