Российское посольство предупредило США: не надо размещать гиперзвуковые ракеты в Европе. В США из Пентагона в ответ раздались сетования о «дестабилизирующей роли» гиперзвуковых ракет РФ. Читатели, у которых голова идет кругом от взаимных обвинений демократов и республиканцев, считают русским агентом то Байдена, то Трампа. А тут еще Байден стареет, как Брежнев, на опасной кнопке.

Представитель Пентагона заявил, что США работают «в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами, включая НАТО», чтобы сдержать «дестабилизирующую деятельность» России.

Посольство России в США в понедельник вечером выступило с откровенным предостережением Вашингтону не размещать в Европе гиперзвуковые ракеты.

Твит начинается с красного восклицательного знака и гласит: "Потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета практически не оставит времени на принятие решения и повысит вероятность непреднамеренного конфликта".

США, как сообщается, переключили свое внимание с рельсотрона на гиперзвуковые технологии.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби провел в понедельник пресс-конференцию, и репортер спросил его о заявлении России об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Президент России Владимир Путин ранее утверждал, что этому оружию нет равных в мире.

Преимущество в военном конфликте имеет страна, которая ударит первой и наиболее решительно. И если США, как считается, обладают мощнейшим подводным флотом в мире, то Россия добилась успехов в гиперзвуковых технологиях, особенно с учетом того, что эти ракеты, по всей видимости, проектируются с ядерным потенциалом.

"Мы, безусловно, в курсе заявлений президента Путина", - сказал Кирби. "И хотя я не буду ни вдаваться в подробности, ни анализировать его утверждения, важно отметить, что новые гиперзвуковые ракеты России имеют дестабилизирующий потенциал и представляют собой значительную опасность, поскольку готовы нести ядерные боеголовки".

Кирби сказал, что США работают "в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами, включаяНАТО, чтобы остановить эту дестабилизирующую деятельность".

На электронное письмо вскоре после твита посольства России Пентагон не ответил.

Как сообщила "Аль-Джазира", ракета была выпущена с военного корабля в Белом море. Россия утверждает, что ракета летела в семь раз быстрее скорости звука и поразила цель на расстоянии около 350 километров.

Комментарии читателей:

angryinnv

Каковы шансы, что китайский Джо [Байден] устроит нам мировую войну? Президент Трамп нас спасал. Своей мудрой политикой и действиями он помогал нам побеждать врагов. Его руководство открыло новые дипломатические каналы, а китайский Джо их прикрыл. Трамп укрепил мир на Ближнем Востоке договором, который китайский Джо проигнорировал. Спасибо, президент Трамп.

Skepticismisgood

И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием.

Windwalker999

Я бы сейчас переживал за Тайвань… Байден вывел нашу последнюю авианосную группу из Азиатско-Тихоокеанского региона - в момент, когда Тайвань ждет нападения Китая. Китай уже проплатил Байдену, и мы палец о палец не ударим, чтобы помочь Тайваню. Разве что Япония и НАТО, да и те вряд ли…

magnesium

Да ладно вам, ребята! Америка протянула четыре года с русским ставленником в Белом доме. После этого нам уже ничего не страшно!

TheAncientAlien

Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит "непреднамеренный конфликт"… Даже ракет никаких не понадобится.

Dudedude150

Поджигатели войны жаждут конфликтов. Трамп большой войны им так и не устроил, поэтому они его выгнали. Джо же созрел для гиперзвукового государственного долга, лишь бы машина вечной войны не сбавляла обороты.

Reaper833

Байден не объединит эту страну - да и никакая война тоже, куда бы он нас не втянул. Байден - недостойный лидер.

Украденные выборы еще аукнутся.

Greg3229

Германия вторглась в Россию в июне 1941 года. В Германии 79 миллионов, в России 109 миллионов.

Как и нас с Перл-Харбором, русских застигли врасплох. Очень просто.

США и другие должны дать жесткий отпор. Байден не готов быть президентом.

RobbyDell

А им кто-нибудь объяснил, что Европа - это не Россия?

Mr.KtoU

Зато мы в США учим своих бойцов бороться с системным расизмом и превозносить достоинства угнетенного черного человека. Получи, Путин!

bobjones660

Меня гораздо больше беспокоит настоящий враг Америки - демократы. Как только они покончат с США, у нас будет новый СССР.

Beltrann

Холодная война вернулась.

Commiesamongus

Россия - это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про "слабые" российские вооруженные силы, потому что это вранье. Последние 20 лет они сознательно создают себе такой образ. Но война против них будет чрезвычайно болезненной. Я видел в их Средиземном море в 2018 году у берегов Сирии… Нас почти постоянно окружали военные корабли русских.

BearExitstheCave

Русские крепят свою мощь, а наша армия превратилась в социальную чашку Петри.

Nanookanono284

Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит.

GenX RattleSnake

Кто голосует за Байдена, пусть валит в Россию.

Lazarus_Long

Простите, но Пентагон занят поиском расистов и не может ответить.

buildthedamnwall877

США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. Мы будем слишком зависеть от меньшинств, а они на это не пойдут.

Salsa4life

России есть, чем гордиться. Снимаю шляпу. Почти уверен, что наши генералы тоже обратят внимание.

pcbhog

Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем.

Америке надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис хоть палец покажи, все смешно, и Бог его знает, кто там вообще все решает. Готов поспорить, что наши противники в курсе противники в курсе противники в курсе и воспользуются этим.

Эдмунд Демарч (Edmund DeMarche)