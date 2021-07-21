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Под броню «Оплота» спрятали «славу Украине»

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Источник изображения: Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Рабочие Харьковского завода имени Малышева, входящего в состав «Укроборонпрома», спрятали под лобовую броню демонстрационного образца танка «Оплот» надпись «Слава Украине». Внимание на появившиеся в сети снимки обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На опубликованных фотографиях видно, что на пластине боевой машины, на которую в дальнейшем будет установлена броня, от руки белыми буквами написан украинский лозунг. «Видимо, на удачу», — отметил канал в подписи к изображениям.

Как уточняется в публикации, запечатленный на снимках «Оплот» создается специально для демонстрации машины потенциальным зарубежным заказчикам. Завершить работы по его созданию должны в течение трех недель.

В феврале Defense Express сообщило, что в 2021 году Харьковский завод имени Малышева изготовит всего один образец танка «Оплот». Предполагалось, что он должен быть готов к параду 24 августа 2021 года, затем машину хотят использовать на международных выставках.

Издание отмечало, что себестоимость «Оплота» при использовании западных комплектующих превышает 5 миллионов долларов, в то время как в соглашении фигурировала сумма в 3,5 миллиона долларов. Также Defense Express обратило внимание на то, что реальный срок изготовления одного танка составляет не менее восьми месяцев — таким образом, с февраля украинские оружейники не имели возможности изготовить полноценный танк с нуля.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
Компании
Завод им. Малышева
Укроборонпром
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