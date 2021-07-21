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РИА Новости

Замглавы АП Козак: подходы Зеленского к урегулированию конфликта в Донбасее хуже, чем у Порошенко

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Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Пресс-служба Офиса президента Украины

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подходы президента Украины Владимира Зеленского в решении конфликта в Донбассе стали хуже, чем были у предыдущего главы украинского государства Петра Порошенко, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"Я не знаком в деталях с линией, которую проводила предыдущая администрация (украинского президента). Но, как отмечают мои коллеги, которые участвовали в переговорном процессе того периода, сегодня позиция Зеленского ничем не отличается от позиции Украины времен Порошенко. По некоторым аспектам "новые" подходы стали даже хуже", - сказал он в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ.

По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности минским соглашениям, и о том, что "минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".

"Более того, украинский президент заявлял, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского, ничего не изменилось, а в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса еще и деградировала.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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