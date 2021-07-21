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Путин рассказал о выходе «Самолета XXI века»

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Магистральный самолет МС-21-300
Магистральный самолет МС-21-300.
Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал о скором выходе самолета МС-21. Об этом пишет ТАСС.

«Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14», — подчеркнул президент на церемонии открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском.

Пассажирский самолет МС-21-300 («Магистральный самолет XXI века 300») совершил первый полет с двигателем ПД-14 в декабре 2020 года. Согласно госкорпорации, самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода и находился в воздухе 85 минут.

Разработка ПД-14 осуществлялась пермским «Авиадвигателем» в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Силовые агрегаты получат МС-21, предназначенные для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина семейства совершила в мае 2017-го. Ранее МС-21 получали американские двигатели PW1000G.


Влад Массино

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