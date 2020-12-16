Войти
Lenta.ru

Первый полет российского МС-21 с российскими ПД-14 показали на видео

598
0
0
МС-21
МС-21.
Источник изображения: ОАК

Первый полет российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21-310 («Магистральный самолет XXI века 310») с российскими двигателями ПД-14 показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал «Ростех».

Согласно госкорпорации, в воздухе самолет находился 85 минут. Полет проходил на аэродроме Иркутского авиационного завода.

В марте 2019 года генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) академик Российской академии наук (РАН) Евгений Каблов заявил, что турбовентиляторный двигатель ПД-14, предназначенный для самолета МС-21, «только сравнительно недавно был разработан и создан» и является «совершенно выдающимся».

В январе сообщалось, что меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика композитов для МС-21, являются не санкциями, а «технологическими ограничениями».

В октябре 2018 года ПД-14 получил Сертификат типа с подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

Разработка ПД-14 осуществлялась пермским «Авиадвигателем» в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Силовые агрегаты получат МС-21, предназначенные для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина семейства совершила в мае 2017-го.

Ранее МС-21 получали американские двигатели PW1000G.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
Авиадвигатель
ВИАМ
ИАЗ
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Каблов Евгений
Проекты
МС-21
Похожие новости
22.01.2016
ВИАМ: круглый стол «На перекрестке науки, образования и промышленности»
31.12.2014
"Мы не должны собирать самолеты из иностранных комплектующих"
20.05.2014
Авиадвигательная промышленность оживает
03.05.2012
"Двигатели - 2012"
15.12.2009
Когда время дороже денег
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»