Первый полет российского МС-21 с российскими ПД-14 показали на видео

Первый полет российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21-310 («Магистральный самолет XXI века 310») с российскими двигателями ПД-14 показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал «Ростех».

Согласно госкорпорации, в воздухе самолет находился 85 минут. Полет проходил на аэродроме Иркутского авиационного завода.

В марте 2019 года генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) академик Российской академии наук (РАН) Евгений Каблов заявил, что турбовентиляторный двигатель ПД-14, предназначенный для самолета МС-21, «только сравнительно недавно был разработан и создан» и является «совершенно выдающимся».

В январе сообщалось, что меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика композитов для МС-21, являются не санкциями, а «технологическими ограничениями».

В октябре 2018 года ПД-14 получил Сертификат типа с подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

Разработка ПД-14 осуществлялась пермским «Авиадвигателем» в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Силовые агрегаты получат МС-21, предназначенные для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина семейства совершила в мае 2017-го.

Ранее МС-21 получали американские двигатели PW1000G.