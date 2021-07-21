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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" заявили, что отечественные двигатели повысят спрос на авиатехнику РФ

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Двигатель ВК-650В
Двигатель ВК-650В.
Источник изображения: © Объединенная двигателестроительная корпорация

Двигателестроение сделало заметный рывок за последние пять лет, подчеркнул глава компании Александр Михеев

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Разработанные Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в Ростех) авиационные двигатели повысят спрос на российские самолеты и вертолеты на зарубежном рынке. Такое мнение выразил во вторник в беседе с журналистами в рамках МАКС-2021 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он отметил, что отечественное двигателестроение сделало заметный рывок за последние пять лет. В серию вышли новые образцы двигателей на все современные авиационные платформы.

"Поэтому у нас идет импортозамещение, сформирована программа на средний класс вертолетов, легких вертолетов и тяжелых вертолетов. Поэтому мы ожидаем <...> здесь прорыв, потому что наличие иностранного двигателя, конечно, создает определенные ограничения в условиях санкций, в условиях конкурентной борьбы на рынке. Поэтому наличие в составе авиационных комплексов, самолетных, вертолетных, российских двигателей - это большие преимущества", - сказал Михеев.

В настоящее время ОДК ведет разработку двигателя ВК-650В. Изделие имеет взлетную мощность 650 лошадиных сил и предназначено для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна установка его модификаций на вертолеты Ансат-У, VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. Для перспективного многоцелевого вертолета Ка-62 создается двигатель ВК-1600В, для боевого вертолета Ми-28НМ разработан двигатель ВК-2500П, а для военно-транпортной авиации создан двигатель ТВ7-117СТ.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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Страны
Россия
Продукция
117С
Ансат
ВК-2500
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