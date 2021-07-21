ФСБ отнесла информирование о почти любой деятельности "Роскосмоса" к возможной угрозе для России

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности подготовила проект перечня сведений, получение которых другими странами может быть использовано против России. В частности, в список включены практически любые данные, касающиеся деятельности "Роскосмоса". Проект размещен на сайте по подготовке нормативных актов.

Как следует из перечня, к подобным сведениям, не подпадающим под категорию государственной тайны, относится информация о финансовом состоянии "Роскосмоса" и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития этой госкорпорации.

Помимо этого, включены сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Также значатся данные о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, в том числе на новых физических принципах, сведения о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.

В списке ФСБ, кроме того, отмечены сведения о наращивании возможностей системы контроля космического пространства (относится к ведению ВКС. — Прим. ред.), документирования фактов преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку, сведения о перспективах развития организациями ракетно-космической отрасли, за исключением тех, которые находятся в открытом доступе

Также в списке значится информация о закупках и потребностях в закупках за рубежом высокотехнологичной продукции для создания космической техники, сведения о программах международного сотрудничества в области космоса, кроме данных в открытом доступе. То же самое касается и сведений об экспорте и импорте космической техники.

Лиц, занимающихся сбором таких данных, могут признать иноагентами.