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Интерфакс-АВН

Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать сведения о предложении России к США по поводу использования баз в Центральной Азии

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Манас
Военная база "Манас" в Киргизии.
Источник изображения: www.barackobama.ru

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что РФ предлагала США использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии для контроля за ситуацией в Афганистане, однако сама тема вывода американских войск из этой страны затрагивалась в ходе саммита в Женеве.

"Тема Афганистана, вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране, действительно, затрагивалась в ходе женевского саммита", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что в ходе саммита президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля за ситуацией в Афганистане.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
США
Таджикистан
Персоны
Путин Владимир
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