Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать сведения о предложении России к США по поводу использования баз в Центральной Азии

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что РФ предлагала США использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии для контроля за ситуацией в Афганистане, однако сама тема вывода американских войск из этой страны затрагивалась в ходе саммита в Женеве.

"Тема Афганистана, вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране, действительно, затрагивалась в ходе женевского саммита", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что в ходе саммита президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля за ситуацией в Афганистане.