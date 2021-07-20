ВПК: технологии искусственного интеллекта будут широко использованы на истребителе шестого поколения

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В российском истребителе шестого поколения будут широко применяться технологии искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.
По словам Смирнова, цикл разработки авиатехники следующего поколения занимает многие годы: на создание самого самолета уходит пять-семь лет, а на двигатель — еще больше.
Научно-исследовательские институты, конструкторские бюро постоянно ведут работу, направленную на формирование научно-технического задела под авиационные комплексы будущего, подчеркнул собеседник агентства.
Сейчас в российские ВКС поступает истребитель пятого поколения Су-57. Смирнов отметил, что его модернизированная версия получит новые боевые возможности за счет применения более широкого спектра вооружений.
Кроме того, госкорпорация "Ростех" планирует представить на авиасалоне МАКС-2021 новый истребитель пятого поколения. Сообщалось, что это будет самолет с одним двигателем, его взлетная масса составляет не более 18 тонн, максимальная скорость превышает два Маха. При этом машина будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.
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