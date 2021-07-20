Сергей Смирнов: в России идет работа над истребителем шестого поколения

Россия традиционно славится своей авиацией. Лучшим местом, где можно вживую ознакомиться с всеми типами авиационной техники, является Международный авиакосмический салон МАКС-2021. Здесь самолеты и вертолеты представлены как на статической площадке, так и в летной программе. В этом году посетителей авиасалона ждет много новинок. О новинках авиатехники, которая будет представлена на МАКС-2021, а также о планах развития военной и гражданской авиации в преддверии открытия авиасалона в интервью корреспондентам РИА Новости Дмитрию Струговцу и Ивану Сураеву рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

– Какие новинки мы сможем увидеть на МАКС-2021?

– МАКС – традиционная площадка демонстрации наших достижений. Сейчас в мире для авиационной отрасли достаточно непростой период. Тем не менее, в нашей стране при поддержке государства продолжается реализация ключевых авиационных программ.

Из гражданской линейки на МАКС-2021 впервые широкой публике будут представлены модернизированный Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14 и, наконец, легкий многоцелевой самолет "Байкал". На мой взгляд, наиболее любопытен "Байкал" – так называемый "летающий внедорожник" малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях. Прост в обслуживании, может ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангаров при температуре от –50 до +50 градусов Цельсия. В зависимости от компоновки салона, может использоваться пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный, медицинский, парашютно-десантный, картографический и т.д. Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками.

Ожидаются новинки и в линейке военных самолетов. Пока воздержусь от анонсов, чтобы сохранить интригу. Новый самолет можно будет увидеть непосредственно на МАКСе.

– Какое количество твердых заказов на МС-21 имеется на сегодняшний день? Есть ли экспортные заказы?

– Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21, эксплуатантами которых станут российские компании. Имеющихся твердых заказов достаточно для загрузки производства на ближнюю перспективу.

К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации.

Потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики, что учитывается при продвижении программы МС-21. Насыщение нашего рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт.

– На каком этапе находятся испытания тяжелых ударных беспилотников "Охотник"? Сколько опытных образцов сегодня в них задействовано? Сохраняются ли ранее заявленные вице-премьером Юрием Борисовым сроки серийных поставок "Охотников" после 2024 года?

– Тяжелый беспилотник "Охотник" обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран.

Как вы знаете, самая первая машина у нас уже совершала пробные полеты. На Новосибирском авиазаводе идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний. Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение ОКР, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил Юрий Иванович. Промышленность работает над реализацией этой задачи.

– Не изменились ли планы по передаче в 2021 году четырех истребителей Су-57 ВКС РФ? Когда это произойдет? Сколько таких машин планируется передать в следующем году?

– Планы не изменились. Перед компанией "Сухой" и предприятиями кооперации стоит задача по обеспечению сдачи машин плана 2021 года, завод продолжает изготовление самолетов Су-57 в соответствии с графиком. Дальнейшие поставки планируются в соответствии с госконтрактом.

– На каком этапе находится работа по опытно-конструкторской работе "Мегаполис", так называемый проект "Суперсухой"? Какие новые возможности получит Су-57 в рамках этой модернизации? С какого года планируется начать поставки истребителей пятого поколения улучшенного проекта?

– Су-57 – передовой продукт, один из лучших истребителей 5-го поколения. Это платформа, которая определяет облик отечественной оперативно-тактической авиации на десятилетия вперед. Конечно, эта платформа постоянно развивается и будет развиваться. В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счет наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация.

Поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта.

– Вы уже затронули тему демонстрации на МАКС-2021 нового боевого самолета. Как известно, "Ростех" и Объединенная авиастроительная корпорация намерены представить новый истребитель 5-го поколения. А есть ли у отечественного авиапрома понимание, какие конкретно возможности позволяют боевому самолету относиться к шестому поколению?

– Авиастроение – длинноцикловая отрасль. Создание самолета – 5-7 лет, создание двигателя – еще более длительный процесс. Высокотехнологичные продукты нового поколения – это всегда результат комплексного применения целого ряда новых технологических решений. Поэтому научно-исследовательские институты, конструкторские бюро постоянно ведут работу, направленную на формирование научно-технического задела под авиационные комплексы будущего, под будущие задачи. Это касается и двигателей, и авионики, и материалов и т.д. Авиационные комплексы следующего поколения – это дальнейшее совершенствование аэродинамики, новые двигатели, новые конструкционные материалы, бортовое оборудование нового поколения, включая активное использование искусственного интеллекта, возможность работать в режиме сетецентрического взаимодействия различных систем вооружения. Поисковые и аналитические работы по этим направлениям в нашей стране не останавливаются.

– Когда будет готов первый опытный образец стелс-бомбардировщика нового поколения (ПАК ДА – перспективный авиационный комплекс дальней авиации)? Когда планируется начать его лётные испытания?

– Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов.

– Какова судьба истребителя поколения 4++ МиГ-35, который с момента презентации в 2017 году так и не получил масштабных заказов от ВКС РФ?

– В соответствии с контрактом в Минобороны поставлено шесть машин МиГ-35. Дальнейшие поставки зависят от того, как видит задачи и направления развития ВКС военное ведомство в рамках формирования госпрограммы вооружения и гособоронзаказа. Что касается экспортных поставок, на сегодня информации о подписанных контрактах пока нет.