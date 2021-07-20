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Российским космонавтам вернули традицию Гагарина помочиться на колесо автобуса

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Скафандр «Сокол-М»
Скафандр «Сокол-М».
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Российским космонавтам вернули традицию первого человека в космосе Юрия Гагарина. В новом варианте скафандра «Сокол-М» предусмотрена ширинка, чтобы они могли помочиться на заднее колесо автобуса, рассказал РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

В 2019 году на авиасалоне МАКС демонстрировался другой прототип, который не позволял отправляющимся на орбиту выполнить традиционный ритуал. В настоящее время скафандры «Сокол-КВ-2» имеют специальную шнуровку.

На МАКС-2021 представлен вариант «космического костюма», который возможно раскрыть при помощи специальной застежки. «Скафандр для похода "по-маленькому" да и "по-большому", легко расстегивается на уровне пояса. Это намного проще, не требуется ничего расшнуровывать и зашнуровывать», — отметил Поздняков.

Примета вошла в обиход космонавтов после первого полета человека в космос. Считается, что Юрий Гагарин помочился на заднее колесо автобуса, чтобы ничего не отвлекало его перед стартом. С тех пор это стало традицией для всех, кто отправляется на орбиту с Байконура.

Ранее российский космонавт Олег Новицкий рассказал, как телефонные мошенники смогли дозвониться на Международную космическую станцию (МКС). По его словам, злоумышленники представились сотрудниками банка. «Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — рассказал он.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Байконур
МАКС-20XX
МКС
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