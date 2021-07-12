Российские мошенники добрались до космонавта на МКС

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал РИА Новости, как телефонные мошенники смогли дозвониться на Международную космическую станцию (МКС).

По его словам, злоумышленники представились сотрудниками банка. «Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — заявил Новицкий.

В ходе прямого включения с МКС в рамках международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 космонавт отметил, что его не пытались взломать напрямую. Он считает, что у него много ценной информации, поэтому до него добрались мошенники.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли порядка трех миллиардов рублей. Это оказалось в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Количество мошеннических операций по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выросло на 40 процентов и превысило 237 тысяч.

Марина Совина