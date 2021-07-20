Войти
Lenta.ru

Илон Маск оценил мем с собой и Безосом о полете в космос

416
0
0
Источник изображения: Фото: Соцсети

Глава SpaceX Илон Маск оценил мем с собой и основателем компании Amazon Джеффом Безосом о его предстоящем полете на борту космического корабля New Shepard к границе космоса. Шутливый комикс был опубликован в Twitter.

Он изображает сцену из фильма «Звездные войны: Эпизод II-Атака клонов», где беседуют Падме Амидала и Энакин Скайуокер. Вместо лиц киногероев наложены лица Маска и Безоса. «Хаха», — прокомментировал миллиардер.

Мем высмеивает тот факт, что полет Джеффа Безоса будет суборбитальным. Это означает, что он только коснется края космоса, прежде чем вернуться на Землю, а не выйдет на орбиту.

Полет компании Безоса Blue Origin должен состояться 20 июля. По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты, в среднем это должно занять 10-15 минут. С собой миллиардер собирается взять младшего брата и 82-летнюю летчицу Уолли Фанк. Она прошла подготовку еще в 1960-х, но тогда полеты отменили, и она так и не побывала в космосе.

Также на борту полетит 18-летний студент Оливер Дэмен, который занял место неизвестного мецената, выигравшего благотворительный аукцион.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
F-18
Компании
Blue Origin
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
03.05.2021
НАСА приостановило контракт со Space X по лунному модулю
21.10.2020
Прототип Starship впервые прошел огневые испытания с тремя двигателями
03.01.2020
Рогозин со скепсисом относится к "секте свидетелей" Илона Маска
13.03.2019
Космодром шаговой доступности
24.12.2015
В космос и обратно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 10:24
  • 12
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 10:18
  • 13
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 09:51
  • 60
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 09:22
  • 56
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 23:04
  • 52
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»