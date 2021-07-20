Илон Маск оценил мем с собой и Безосом о полете в космос

Глава SpaceX Илон Маск оценил мем с собой и основателем компании Amazon Джеффом Безосом о его предстоящем полете на борту космического корабля New Shepard к границе космоса. Шутливый комикс был опубликован в Twitter.

Он изображает сцену из фильма «Звездные войны: Эпизод II-Атака клонов», где беседуют Падме Амидала и Энакин Скайуокер. Вместо лиц киногероев наложены лица Маска и Безоса. «Хаха», — прокомментировал миллиардер.

Мем высмеивает тот факт, что полет Джеффа Безоса будет суборбитальным. Это означает, что он только коснется края космоса, прежде чем вернуться на Землю, а не выйдет на орбиту.

Полет компании Безоса Blue Origin должен состояться 20 июля. По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты, в среднем это должно занять 10-15 минут. С собой миллиардер собирается взять младшего брата и 82-летнюю летчицу Уолли Фанк. Она прошла подготовку еще в 1960-х, но тогда полеты отменили, и она так и не побывала в космосе.

Также на борту полетит 18-летний студент Оливер Дэмен, который занял место неизвестного мецената, выигравшего благотворительный аукцион.

Марина Совина