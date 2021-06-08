Войти
Lenta.ru

Самый богатый человек полетит в космос

491
0
0
Источник изображения: Фото: Joshua Roberts / Reuters

Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос со своим братом и победителем аукциона в рамках первого космического полета Blue Origin 20 июля. Об этом самый богатый человек мира написал в Instagram.

«С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — заявил Безос.

Компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру, сообщила в своем Twitter-аккаунте, что вместе с Безосом и его братом в космос отправится победитель аукциона, который завершится 12 июня. Прием заявок осуществляется до 10 июня.

Ранее, в апреле, глава компании SpaceX Илон Маск предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле. По его словам, в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды». Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет «великолепное приключение».


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Blue Origin
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
Похожие новости
06.08.2020
Летающая банка: Маск испытал марсианский корабль
06.08.2020
Зачем людям возвращаться на Луну? За и против пилотируемых экспедиций
04.05.2020
Созданием лунного посадочного модуля для NASA займутся SpaceX и Blue Origin
24.12.2018
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
08.02.2018
Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу