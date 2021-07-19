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В России американский F-35 назвали ущербным

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Источник изображения: Фото: Cpl. Francisco J. Diaz Jr. / U.S. Marine Corps / Getty Images

Радио Sputnik раскритиковало американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, назвав его «потенциально — перспективным, по факту — провальным».

«Одним дефектом больше, одним меньше… Для ущербного F-35 уже не важно», — говорится в заголовке публикации.

Согласно радио, «уже год назад было понятно, что удачным проект даже с натяжкой назвать язык не поворачивается».

Таким образом в Sputnik прокомментировали сообщение издания The Drive, в котором говорилось, что у F-35 Lightning II по всему миру из-за быстрого изнашивания теплозащитного покрытия (деградации кальциево-магниевого алюмосиликата) лопастей ротора стали быстро деградировать двигатели F135. Это привело к тому, что в настоящее время двигатели 46 истребителей (15 процентов) F-35 Lightning II Вооруженных сил США не работают.

В апреле Defense News, ссылаясь на заявление главы подразделения Military Engines американской компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг, сообщило, что исключение Турции из программы F-35 Lightning II повышает стоимость двигателя F135 для данного самолета на три процента.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
F135
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
Истребитель 5 поколения
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