В США поиронизировали над покупкой Польшей танков M1 Abrams

Покупка Польшей американских танков M1 Abrams, поступивших в 1981 году на вооружение армии США, является «довольно примечательным поворотом событий», поскольку данные боевые машины изначально создавались «для борьбы с советскими и польскими войсками на полях сражений в Западной Европе», пишет журнал Popular Mechanics.

«По иронии судьбы M1 Abrams изначально создавался для борьбы с Польшей, когда эта страна была членом Организации Варшавского договора», — напоминает американское издание.

Popular Mechanics отмечает, что Польша входила в поддерживаемую СССР Организацию Варшавского договора до 1991 года, располагая танками Т-72М1 советской разработки, а затем собственными ПТ-91, созданными на основе Т-72. Также армия Польши имеет танки Leopard 2 A4 и A5 немецкого производства.

«В то время как Leopard 2 являются относительно новыми, танки Т-72М1 и ПТ-91 устарели по современным стандартам и, следовательно, нуждаются в замене. 250 единиц M1 Abrams сделают Польшу одной из самых мощных танковых сил в Европе», — говорится в публикации.

В июне издание Defense News, ссылаясь на польскую прессу, сообщило, что Минобороны Польши ведет переговоры с американской стороной о возможной покупке до 250 танков версии M1A2 SEPv3. Также в рамках сделки Польша захотела купить у США десять гусеничных машин, которые потребуются для обучения. Общая сумма сделки варьируется от 2,9 до пяти миллиардов долларов. Согласно изданию, M1 Abrams должны заменить танки Т-72 и ПТ-91.

Иван Потапов