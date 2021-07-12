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Польша захотела купить у США до 250 танков M1 Abrams

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Источник изображения: Фото: Ints Kalnins / Reuters

Минобороны Польши ведет переговоры с американской стороной о возможной покупке до 250 танков M1 Abrams, пишет Defense News, ссылаясь на польскую прессу.

Издание отмечает, что речь идет о варианте танка M1A2 SEPv3. Также в рамках сделки Польша захотела купить у США десять гусеничных машин, которые потребуются для обучения. Общая сумма сделки варьируется от 2,9 до пяти миллиардов долларов. Согласно изданию, M1 Abrams должны заменить танки Т-72 и ПТ-91.

Defense News напоминает, что ранее Польша объявила о планах по приобретению у Турции 24 беспилотников Bayraktar TB2.

В мае американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».


Иван Потапов

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Турция
Южная Корея
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
Т-72
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