Польша захотела купить у США до 250 танков M1 Abrams

Минобороны Польши ведет переговоры с американской стороной о возможной покупке до 250 танков M1 Abrams, пишет Defense News, ссылаясь на польскую прессу.

Издание отмечает, что речь идет о варианте танка M1A2 SEPv3. Также в рамках сделки Польша захотела купить у США десять гусеничных машин, которые потребуются для обучения. Общая сумма сделки варьируется от 2,9 до пяти миллиардов долларов. Согласно изданию, M1 Abrams должны заменить танки Т-72 и ПТ-91.

Defense News напоминает, что ранее Польша объявила о планах по приобретению у Турции 24 беспилотников Bayraktar TB2.

В мае американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».

Иван Потапов