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План реконструкции Онежского судостроительно-судоремонтного завода

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Как сообщил веб-ресурс "Медиапалуба", на цифровую верфь Онежского судостроительного завода в Петрозаводске [АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод", с 2014 года находится в подчинении ФГУП "Росморпорт"] из федеральной казны выделят порядка 5 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства Карелии 16 июля 2021 года сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, уже создан наблюдательный совет, в который вошли компетентные люди.

Проектное изображение варианта реконструкции АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" в Петрозаводске на 2019 год (с) Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ)

27 июля вместе с Советом безопасности РФ в Москве пройдет совещание по вопросу создания цифровой верфи в Карелии. Она будет первой в России.

Первый транш - 500 миллионов рублей - поступит уже во втором полугодии.

Напомним, в августе 2019 года сметную стоимость реконструкции Онежского судостроительно-судоремонтного завода оценивали в 5,3 млрд рублей. Об этом говорилось в документах закупки на проектные работы.

"Создание на территории АО "ОССЗ" современного, высокотехнологичного, компактно расположенного, экологически безопасного специального комплекса по постройке, модернизации и ремонту судов, а также инфраструктуры цифрового сопровождения строительства судов годовой расчетной производственной программы. <...> Предполагаемая сметная стоимость строительства объекта 5,3 млрд рублей в ценах соответствующих лет (включая НДС), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы", - говорилось в документах закупки.

Реализация проекта будет осуществлена в период с 2021 по 2024 год. Параллельно на заводе будет создаваться интегрированная информационная система цифрового производства, которая объединит все подразделения верфи и трансформирует их бизнес-процессы. Цель внедрения системы - переход к высокоэффективному управлению строительства судов, а также подготовка персонала к работе в условиях цифрового производства.

Планируется, что после завершения модернизации и цифровизации предприятия его производительность вырастет в несколько раз, а сам проект высокотехнологичной верфи можно будет тиражировать и на других предприятиях судостроительной отрасли России.

Документация проекта разработана Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" (Санкт-Петербург). Финансирование разработки осуществлял ФГУП "Росморпорт".

Cо стороны bmpd напомним, что в начале июля стало известно, что АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" получило контракт на сумму 18,5 миллиарда рублей на строительство двух инновационных двухтопливных ледоколов мощностью 12-14 МВт проекта 23620 для ФГУП "Росморпорт", со сдачей в 2024 году. Получение заказа на строительство двух ледоколов, очевидно, тесно увязано с планами реконструкции предприятия.

Панорама нынешнего состояния АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (в составе ФГУП "Росморпорт") в Петрозаводске (с) АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод"

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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