Онежский судостроительно-судоремонтный завод получит контракт на постройку ледоколов проекта 23620

Как сообщил веб-ресурс "Медиапалуба", АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (Петрозаводск, предприятие с 2014 года входит в состав ФГУП "Росморпорт") стало победителем в конкурсе на строительство двух инновационных двухтопливных ледоколов мощностью 12-14 МВт проекта 23620 для ФГУП "Росморпорт". Такая информация следует из данных портала госзакупок. Стоимость контракта составит 18,5 миллиарда рублей. Сдать суда необходимо до 2024 года.

Модель двухтопливного ледокола проекта 23620 на сжиженном природном газе (СПГ) мощностью 13 МВт разработки ЦКБ "Балтсудопроект" для ФГУП "Росморпорт" (с) sudostroenie.info

В мае этого года ФГУП "Росморпорт" объявило тендер на строительство двух судов. Среди потенциальных претендентов на победу тогда называли ПСЗ "Янтарь" в кооперации с другими верфями, площадку ЛСЗ "Пелла" Pella Sietas, где уже строится ледокол для "Росморпорта" 18 МВт, Helsinki Shipyard Oy (бывшая Arctech Helsinki Shipyard, в 2016 году сдавшая ледокол на СПГ Polaris.

Но в итоге на конкурс была подана одна заявка - от АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод".

Заявка была признана соответствующей требованиям. "Заключить контракт с АО "ОССЗ" по цене, предложенной участником конкурса", - говорится в итоговом протоколе закупки.

Технический проект двух ледоколов разработало ЦКБ "Балтсудопроект", входящее в Крыловский государственный научный центр. Ледоколы должны быть оснащены двумя винторулевыми колонками по 6,5 МВт, иметь неограниченный район плавания и круглогодично эксплуатироваться в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Тихоокеанском бассейне.

В летне-осенний период - в морях Северного Ледовитого океана и устьях рек. Длина - 95,6 м, ширина - 22,5 м, осадка - 8 м, ледовый класс - Icebreaker7, ледопроходимость - 1,5 м, скорость - не менее 16 узлов. Автономность по запасам дизельного топлива - не менее 20 суток, по запасам СПГ - не менее 5 суток.

Это первый российский проект ледокола с энергоустановкой, способной работать на СПГ, суда такого типа в России еще не строились, отметили в "Росморпорте". Также там добавляют, что это будут первые в мире ледоколы на СПГ с системой динамического позиционирования DYNPOS-2.

Со стороны bmpd напомним, что в 2020 году сообщалось, что ЦКБ "Балтсудопроект", входящее в "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ), завершило разработку технического проекта двухтопливного ледокола проекта 23620. Это первый российский проект ледокола с энергоустановкой, способной работать на сжиженном природном газе (СПГ).

Проект разработан в рамках исполнения Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который предусматривает строительство двух ледоколов, мощностью около 12-14 МВт ледового класса Icebreaker7 для морского порта Архангельск и морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна. Новые ледоколы необходимы для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов России, а также для замены ледоколов, выработавших срок службы.

По заказу ФГУП "Росморпорт" специалисты ЦКБ "Балтсудопроект" разработали технический проект ледокола, работающего на двух видах топлива (дизельном и СПГ), мощностью 13 МВт, проектный номер 23620. В разработке проекта также принимали участие представители заказчика, потенциального производителя СПГ-оборудования и Российского морского регистра судоходства.

Проект 23620 примечателен тем, что это первый российский ледокол с главной энергоустановкой (ГЭУ), работающей на СПГ. На данный момент единственным действующим в мире ледоколом на СПГ является финский Polaris. Также проект 23620 является первым в мире ледоколом на СПГ с системой динамического позиционирования DYNPOS-2.

Вспомогательный ледокол проекта 23620 предназначен для ледокольного обеспечения зимней навигации, выполнения ледокольных операций на портовых и припортовых акваториях, околки причалов и выполнения вспомогательных операций при швартовке судов. Также ледокол может использоваться для самостоятельной проводки кораблей и судов (караванов судов), в том числе, в летне-осенний период в морях Северо-Ледовитого океана и в устьях рек, буксировки судов и других плавучих сооружений, участия в аварийно-спасательных работах и в оказании помощи судам, терпящим бедствие в ледовых условиях и на чистой воде. Помимо этого, судно может применяться для перевозки грузов, пассажиров и спецперсонала, обеспечения подводно-технических работ с использованием кранового оборудования, малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата и водолазного комплекса, а также участия в операциях по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Судно имеет неограниченный район плавания с обеспечением круглогодичной эксплуатации в Балтийском, Белом, Баренцевом морях и морях Тихоокеанского бассейна. Может эксплуатироваться в морях Северного ледовитого океана в осенне-летний период.

Для обеспечения надёжной работы в различных условиях эксплуатации с резервированием мощностей главная энергоустановка ледокола включает в себя четыре главных дизель-генератора, один стояночный дизель-генератор и один аварийно-стояночный дизель-генератор. Для хранения СПГ в основном корпусе судна предусмотрены две ёмкости типа "С".

Пропульсивный комплекс ледокола проекта 23620 включает в себя две винторулевые колонки типа "Азипод" общей мощностью 13 МВт. В носовой части предусмотрены два подруливающих устройства туннельного типа. Тяговое усилие автоматической двухбарабанной буксирной лебёдки с тросоукладчиком достигает 110 т. В кормовой части расположена грузовая палуба, которой могут размещаться 10- и 20-футовые контейнеры. В носовой части предусмотрена площадка для приёма грузов с вертолётов.

Для улучшения условий обитаемости на судне предусмотрены помещения различного назначения, включая конференц-зал, салон, спортивно-оздоровительный комплекс. Для обеспечения доставки/спасения людей, в том числе в ледовых условиях, на ледоколе предусмотрены судно на воздушной подушке, коллективные комплекты выживания. Также судно оборудовано пневматическим устройством с наклонным скатом и платформой для проведения спасательных операций и подъёма спасаемых людей с воды.

При разработке проекта специалисты ФГУП "Крыловский государственный научный центр" провели на собственной экспериментальной базе полный комплекс модельных испытаний, включая обдув в аэродинамической трубе. Ледокольные характеристики, включая возможность преодолевать сплошной ровный лёд толщиной 1,5 м, подтверждены дублирующими испытаниями ФГБУ "ААНИИ".

Ледокол проекта 23620 - справка

Класс РС - KM (*) Icebreaker7 [2] AUT1-ICS EPP GFS BWM(T) DYNPOS-2

Длина наибольшая - 95,6 мШирина наибольшая - 22,5 м

Высота борта на миделе - 12,0 м

Осадка по КВЛ - 8,0 м

Ледопроходимость - 1,5 м

Скорость полного хода - 16 узлов

Автономность по запасам топлива - 25 сут.

Экипаж / спецперсонал - 22 / 12 чел.

Панорама АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (в составе ФГУП "Росморпорт") в Петрозаводске (с) АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод"