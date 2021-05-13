Тендер на постройку двухтопливных ледоколов на сжиженном газе для «Росморпорта»

Как сообщает газета "Коммерсант" в материале Анастасии Веденеевой "Ледоколы ищут место создания. "Росморпорт" разыгрывает контракт на строительство двухтопливных судов", ФГУП "Росморпорт" объявило конкурс на строительство двухтопливных ледоколов, в том числе на сжиженном газе, мощностью 12-14 МВт. Стоимость двух судов не должна превышать 18,5 млрд руб., сдать их нужно в 2024 году. Среди потенциальных претендентов называют прибалтийский "Янтарь" в кооперации с другими верфями, площадку "Пеллы" в Гамбурге, Helsinki Shipyard Oy и, возможно, другие иностранные компании. При этом источники "Ъ" на верфях уверяют, что и цены, и сроки проекта сильно занижены.

Модель двухтопливного ледокола проекта 23620 на сжиженном природном газе (СПГ) мощностью 13 МВт разработки ЦКБ "Балтсудопроект" для ФГУП "Росморпорт" (с) sudostroenie.info

ФГУП "Росморпорт" объявило конкурс на строительство двух двухтопливных ледоколов, в том числе на СПГ, мощностью 12-14 МВт. Максимальная цена контракта - 18,5 млрд руб. за оба судна. Деньги на их строительство выделяет бюджет в рамках комплексного плана модернизации инфраструктуры. Головной ледокол должен быть построен в июле 2024 года и передан в сентябре, срок окончания строительства серийного судна - октябрь 2024 года, поставка в декабре.

Источники "Ъ" в отрасли затрудняются назвать вероятного получателя контракта. В рамках Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на конкурс может выйти прибалтийский "Янтарь" в кооперации с другой верфью, полагают они. В ОСК "Ъ" сообщили, что анализируют документацию и окончательное решение по участию не принято. Также среди претендентов называют "Пеллу" и ее верфь в Гамбурге - Pella Sietas, где уже строится ледокол для "Росморпорта" 18 МВт, Helsinki Shipyard Oy (бывшая Arctech Helsinki Shipyard, в 2016 году сдавшая ледокол на СПГ Polaris). В конкурсе может принять участие любая иностранная верфь, для этого нужно открыть представительство или филиал в РФ без образования юрлица, поясняет один из источников "Ъ", знакомый с ситуацией.

Минпромторг уже больше года пытается обязать госзаказчиков судов за бюджетные деньги по 44-ФЗ строить их в РФ. По информации "Ъ", документ о типовых условиях такого контракта с февраля не может получить одобрение Минюста. По словам собеседников "Ъ", до конца мая "Росморпорт" планирует объявить конкурс на строительство второго ледокола 18 МВт, стоимость которого увеличат до 10,5 млрд руб. (см. "Ъ" от 23 декабря 2020 года). Основным претендентом на этот контракт остается Pella Sietas, однако собеседники указывают на проблемы из-за полного локдауна в Германии.

Источник, знакомый с ситуацией, считает, что заказчик и так уже пошел на различные уступки: пересмотрел стоимость строительства двух ледоколов, сократил объем банковской гарантии. Основной риск - это рост курса валют при закупке иностранного оборудования, но пусть верфи хеджируют риски, рассуждает он. Есть опасения, что заводы не уложатся в назначенные сроки, но не исключено, полагает он, что без увеличения стоимости сроки могут быть пролонгированы.

Один из источников "Ъ" в отрасли оценивает стоимость одного такого ледокола в 13-14 млрд руб. Дело не в высокой цене строительства, поясняет он, у ледокола сложная спецификация, стоимость пакета иностранного оборудования составляет порядка €52 млн. Другой собеседник "Ъ" говорит, что есть расчеты и по 20 млрд руб. за судно. При этом собеседники согласны, что на строительство головного ледокола с учетом отсутствия в РФ опыта их строительства нужно закладывать как минимум четыре года с момента подписания контракта.

Надежда Малышева из PortNews полагает, что к моменту строительства у ледоколов не должно возникнуть проблем с бункеровкой СПГ. "Роснефть" сообщала о планах построить СПГ-бункеровщик и закрыть им потребности на Дальнем Востоке, напоминает эксперт. В европейской части, считает госпожа Малышева, бункеровка возможна на Балтике, куда летом придет бункеровщик "Газпром нефти", также в будущем не исключена отгрузка СПГ через терминал НОВАТЭКа в Бечевинке.

Со стороны bmpd укажем, что в 2020 году сообщалось, что ЦКБ "Балтсудопроект", входящее в "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ), завершило разработку технического проекта двухтопливного ледокола проекта 23620. Это первый российский проект ледокола с энергоустановкой, способной работать на сжиженном природном газе (СПГ).

Проект разработан в рамках исполнения Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который предусматривает строительство двух ледоколов, мощностью около 12-14 МВт ледового класса Icebreaker7 для морского порта Архангельск и морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна. Новые ледоколы необходимы для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов России, а также для замены ледоколов, выработавших срок службы.

По заказу ФГУП "Росморпорт" специалисты ЦКБ "Балтсудопроект" разработали технический проект ледокола, работающего на двух видах топлива (дизельном и СПГ), мощностью 13 МВт, проектный номер 23620. В разработке проекта также принимали участие представители заказчика, потенциального производителя СПГ-оборудования и Российского морского регистра судоходства.

Проект 23620 примечателен тем, что это первый российский ледокол с главной энергоустановкой (ГЭУ), работающей на СПГ. На данный момент единственным действующим в мире ледоколом на СПГ является финский Polaris. Также проект 23620 является первым в мире ледоколом на СПГ с системой динамического позиционирования DYNPOS-2.

Вспомогательный ледокол проекта 23620 предназначен для ледокольного обеспечения зимней навигации, выполнения ледокольных операций на портовых и припортовых акваториях, околки причалов и выполнения вспомогательных операций при швартовке судов. Также ледокол может использоваться для самостоятельной проводки кораблей и судов (караванов судов), в том числе, в летне-осенний период в морях Северо-Ледовитого океана и в устьях рек, буксировки судов и других плавучих сооружений, участия в аварийно-спасательных работах и в оказании помощи судам, терпящим бедствие в ледовых условиях и на чистой воде. Помимо этого, судно может применяться для перевозки грузов, пассажиров и спецперсонала, обеспечения подводно-технических работ с использованием кранового оборудования, малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата и водолазного комплекса, а также участия в операциях по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Судно имеет неограниченный район плавания с обеспечением круглогодичной эксплуатации в Балтийском, Белом, Баренцевом морях и морях Тихоокеанского бассейна. Может эксплуатироваться в морях Северного ледовитого океана в осенне-летний период.

Для обеспечения надёжной работы в различных условиях эксплуатации с резервированием мощностей главная энергоустановка ледокола включает в себя четыре главных дизель-генератора, один стояночный дизель-генератор и один аварийно-стояночный дизель-генератор. Для хранения СПГ в основном корпусе судна предусмотрены две ёмкости типа "С".

Пропульсивный комплекс ледокола проекта 23620 включает в себя две винторулевые колонки типа "Азипод" общей мощностью 13 МВт. В носовой части предусмотрены два подруливающих устройства туннельного типа. Тяговое усилие автоматической двухбарабанной буксирной лебёдки с тросоукладчиком достигает 110 т. В кормовой части расположена грузовая палуба, которой могут размещаться 10- и 20-футовые контейнеры. В носовой части предусмотрена площадка для приёма грузов с вертолётов.Для улучшения условий обитаемости на судне предусмотрены помещения различного назначения, включая конференц-зал, салон, спортивно-оздоровительный комплекс. Для обеспечения доставки/спасения людей, в том числе в ледовых условиях, на ледоколе предусмотрены судно на воздушной подушке, коллективные комплекты выживания. Также судно оборудовано пневматическим устройством с наклонным скатом и платформой для проведения спасательных операций и подъёма спасаемых людей с воды.

При разработке проекта специалисты ФГУП "Крыловский государственный научный центр" провели на собственной экспериментальной базе полный комплекс модельных испытаний, включая обдув в аэродинамической трубе. Ледокольные характеристики, включая возможность преодолевать сплошной ровный лёд толщиной 1,5 м, подтверждены дублирующими испытаниями ФГБУ "ААНИИ".

Ледокол проекта 23620 - справка

Класс РС - KM (*) Icebreaker7 [2] AUT1-ICS EPP GFS BWM(T) DYNPOS-2

Длина наибольшая - 95,6 мШирина наибольшая - 22,5 м

Высота борта на миделе - 12,0 м

Осадка по КВЛ - 8,0 м

Ледопроходимость - 1,5 м

Скорость полного хода - 16 узлов

Автономность по запасам топлива - 25 сут.

Экипаж / спецперсонал - 22 / 12 чел.