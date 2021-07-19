Россия выделила 3,68 миллиарда рублей на «русский Hubble»

На создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ» выделено 3,68 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт госзакупок.

Соответствующие средства предполагается освоить до 2025 года в целях «разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах».

Агентство напоминает, что с 2016 года на создание данного телескопа, считающегося «русским Hubble», уже было выделено 2,9 миллиарда рублей.

В декабре 2020 года научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый заявил, что денежные средства на создание и запуск телескопа «Спектр-УФ» («Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет») выделены. По его словам, выделение на научный космос ежегодного финансирования в размере 14-15 миллиардов рублей — «это фактически сокращенные деньги, это восстановление бюджета», которого хватит на основные исследования Луны, Венеры и работы по «Спектр-УФ».

Космическая обсерватория «Спектра-УФ» предназначена для получения изображений и спектроскопии в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Ее ближайшим аналогом считается американский телескоп Hubble. Запуск «Спектра-УФ» запланирован на середину 2020-х.

Иван Потапов