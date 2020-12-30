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Россия выделила деньги на «русский Hubble»

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Денежные средства на создание и запуск телескопа «Спектр-УФ» («Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет») выделены, передает РИА Новости заявление научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Льва Зеленого.

По его словам, выделение на научный космос ежегодного финансирования в размере 14-15 миллиардов рублей — «это фактически сокращенные деньги, это восстановление бюджета», которого хватит на основные исследования Луны, Венеры и работы по «Спектр-УФ».

«В частности, "Спектр-УФ" — очень хороший эксперимент, "русский Hubble". Сейчас нам удастся его запустить, как планировали, в 2025 году», — сказал Зеленый.

В феврале 2019 года заместитель научного руководителя проекта «Спектр-УФ», заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков заявил, что «Роскосмос» намерен в 2019 году сократить финансирование проекта космического телескопа «Спектр-УФ» в три раза, а в 2020 году — еще в десять раз, что фактически остановит работы по созданию телескопа.

В июне 2018 года заместитель генерального директора «Роскосмоса» по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов заявил, что «Спектр-УФ» будет запущена на ракете «Ангара-A5» с космодрома Восточный в 2024 году.

Согласно Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, запуск «Спектра-УФ» запланирован на 2024 год. Космическая обсерватория предназначена для получения изображений и спектроскопии в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Ближайшим аналогом «Спектра-УФ» считается американский Hubble.

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