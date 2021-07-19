Северный флот завершил учение по испытанию вооружения в глубоководных районах Северного Ледовитого океана

В районе учений постоянно присутствовало до 10 самолетов и корабли ВМС стран НАТО

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Подводники Северного флота завершили двухнедельное учение по испытаниям вооружений в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей, сообщили в пресс-службе флота.

"Подводники Северного флота успешно завершили проведение специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей", - сообщили в пресс-службе.

"В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до 10 самолётов базовой патрульной авиации альянса", - отмечается в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе, в учении приняли участие экипажи атомных подводных лодок. Они отработали задачи на глубинах, являющихся предельными для большинства современных субмарин.

По ее данным, поисково-спасательное обеспечение учения было организовано силами аварийно-спасательного отряда Северного флота в составе спасательного судна "Георгий Титов" и спасательного буксира "Николай Чикер".

2 июля пресс-служба сообщила о проведении учения. По ее данным, в нем приняли участие несколько подлодок, в том числе четвертого поколения. Учение проходило на глубине более 500 метров.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

К четвертому поколению относятся также многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение").