Военные РФ испытывают в Баренцевом и Норвежском морях вооружение подлодок на предельных глубинах

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные проводят специальное учение по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей, сообщил Северный флот.

"В мероприятии принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвёртого поколения. Учение проходит в плановом порядке. Оно продолжится несколько дней", - сообщили в пресс-службе флота в пятницу.

Там заявили, что поисково-спасательное обеспечение мероприятия осуществляют силы аварийно-спасательного отряда Северного флота.

"Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок", - отметил представитель флота

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

К четвертому поколению относятся также многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

7 мая многоцелевая АПЛ "Казань", являющаяся головной в проекте "Ясень-М", была принята в боевой состав ВМФ России.