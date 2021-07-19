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ТАСС

В ОДК заявили, что двигатели от Як-130 и Ил-112В могут использовать для беспилотников

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АИ-222-25
АИ-222-25
Источник изображения: личное

Заместитель генерального директора ОДК Михаил Ремизов сообщил, что в беспилотной сфере нужно стремиться к тому, чтобы максимально использовать существующие двигатели и их адаптации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Современные и перспективные российские авиадвигатели, которые уже используются, например, на самолетах Як-130 или Ил-112В, имеют хороший потенциал применения на военных беспилотниках, заявил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации по стратегии (ОДК, входит в Ростех) Михаил Ремизов.

По его словам, в соответствии с решениями Военно-промышленной комиссии, в ближайшее время должен быть актуализирован типоразмерный ряд газотурбинных двигателей для авиационных беспилотников. Многое будет зависит от того, какую концепцию применения выберет Минобороны и производители. Использование серийных двигателей позволит заметно сократить стоимость беспилотных комплексов, добавил он.

"В беспилотной сфере нужно стремиться к тому, чтобы максимально использовать существующие двигатели и их адаптации. Это вопрос стоимости и сроков разработки беспилотных систем. В целом, какой двигатель мы ни возьмем: ВК-650В, АЛ-55, АИ-222-25, РД-33/93, везде есть интересные возможности, интересные концепции с точки зрения применения на беспилотниках", - сказал Ремизов.

Как уточнил заместитель гендиректора ОДК, в концепции "верный ведомый" (когда беспилотники управляются с борта пилотируемого самолета), корпорация планирует предложить двигатели АИ-222-25 (используется на самолете Як-130), АЛ-55 (используется на индийском самолете HJT-36), РД 33/93.

"Другая ниша - высотные и средневысотные беспилотники для контроля обстановки в таких районах, как, например, Арктика. Там, в зависимости от концепции платформы, могут подойти двигатели от ВК-650В и ТВ7-117 (сейчас рассматривается на одном из концептов) до модификации двигателя АИ-222-25", - сказал Михаил Ремизов.

Он также отметил, что ОДК заинтересована в использовании двигателя АИ-222-25 на беспилотной платформе, потому что он производится серийно, был модернизирован и имеет потенциал для дальнейшей модернизации.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.

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АИ-222
АЛ-55
Ил-112
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