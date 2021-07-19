В России появилась новая компания по производству спутников

Частная корпорация Success Rockets сообщила о регистрации компании SR Satellites, которая займется производством космических аппаратов. Работы будут проводить совместно с центром «Арктурус».

О регистрации новой российской компании по производству спутников сообщил ТАСС. Компания SR Satellites располагается на территории технологического коворкинга «Рубин» в Ростове-на-Дону.

Ее приоритетное направление — производство малых массовых космических аппаратов. К работам хотят подключить государственные и научные организации.

В 2020-м Success Rockets сообщила, что хочет вывести на рынок свои ракеты сверхлегкого класса. Максимальная цена старта носителя составит 2,8 миллиона долларов.

Кроме того, компания будет производить платформы для спутников разного назначения. Так, SKIBR-CUB предназначается для разработки космических аппаратов типа CubeSat, которые можно применять, в частности, в научных и образовательных целях.

В недавнем прошлом в России действовала частная компания «КосмоКурс», которая планировала реализовать себя на ниве космического туризма. В этом году стало известно о ее закрытии и сворачивании всех проектов, над которыми работали.