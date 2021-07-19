Войти
Naked Science

В России появилась новая компания по производству спутников

467
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Частная корпорация Success Rockets сообщила о регистрации компании SR Satellites, которая займется производством космических аппаратов. Работы будут проводить совместно с центром «Арктурус».

О регистрации новой российской компании по производству спутников сообщил ТАСС. Компания SR Satellites располагается на территории технологического коворкинга «Рубин» в Ростове-на-Дону.

Ее приоритетное направление — производство малых массовых космических аппаратов. К работам хотят подключить государственные и научные организации.

В 2020-м Success Rockets сообщила, что хочет вывести на рынок свои ракеты сверхлегкого класса. Максимальная цена старта носителя составит 2,8 миллиона долларов.

Кроме того, компания будет производить платформы для спутников разного назначения. Так, SKIBR-CUB предназначается для разработки космических аппаратов типа CubeSat, которые можно применять, в частности, в научных и образовательных целях.

В недавнем прошлом в России действовала частная компания «КосмоКурс», которая планировала реализовать себя на ниве космического туризма. В этом году стало известно о ее закрытии и сворачивании всех проектов, над которыми работали.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.01.2020
Перспективы военно-технического сотрудничества России с Шри-Ланкой
15.07.2019
США распродают аналоги российских БДК
12.07.2018
"Роскосмос" вырвался из круга и приостановил пуски с Байконура
11.07.2018
Военные новости: "Тихоокеанский рубеж" (RIMPAC-2018). Особенности этого года
02.06.2015
Два ключа от РАН
08.02.2010
У России появилась новая военная доктрина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:15
  • 49
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.