Глава ОАК Юрий Слюсарь: разработка нескольких новых версий истребителя Су-57 начнется в этом году

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 начнется в этом году, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ОАК напомнил, что Су-57 выбран в качестве платформы - основной машины для решения широкого круга задач.

Ранее Слюсарь уже выражал надежду, что этот самолет станет основой для целого семейства машин, как в свое время разработанный в Советском Союзе Су-27.