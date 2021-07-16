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РИА Новости

Глава ОАК Юрий Слюсарь: разработка нескольких новых версий истребителя Су-57 начнется в этом году

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 начнется в этом году, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ОАК напомнил, что Су-57 выбран в качестве платформы - основной машины для решения широкого круга задач.

Ранее Слюсарь уже выражал надежду, что этот самолет станет основой для целого семейства машин, как в свое время разработанный в Советском Союзе Су-27.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Компании
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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