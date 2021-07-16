Корпорация "МиГ" соболезнует в связи с кончиной главного конструктора перехватчика МиГ-31

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Корпорация "МиГ" выражает соболезнования родным и близким недавно скончавшегося главного конструктора истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерия Василькова.

"Главный конструктор самолета МиГ-31 и его модификаций Валерий Васильков скоропостижно скончался 13 июля. Он посвятил работе в ОКБ им. Микояна 22 года жизни", - заявили в корпорации.

Там отметили, что Васильков пришел в ОКБ им. Микояна в 1999 году на должность замдиректора программы лёгкого многофункционального фронтового самолёта (ЛМФС). С 2008 года работал в дирекции программы истребителя-перехватчика МиГ-31, в 2015 году назначен на должность главного конструктора МиГ-31 и его модификаций.

До этого, с 1984 года работал в ОКБ Сухого в должностях от инженера-конструктора 3 категории до начальника бригады, принимал участие в разработке истребителей Су-27 и его модификаций.

"Настойчивость, бескомпромиссность и техническая грамотность Валерия Василькова помогли ему проявить себя как авторитетного руководителя. Сотрудники предприятия навсегда запомнят его как профессионала своего дела, который умел оперативно решать вопросы и грамотно взаимодействовать с представителями различных подразделений. Корпорация "МиГ" выражает соболезнования семье и близким покойного", - сказали в пресс-службе компании.

Накануне стало известно о смерти руководителя программы истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерия Василькова в возрасте 62 лет. Причин его смерти в корпорации "МиГ" не назвали.

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

На начальной фазе работами по созданию МиГ-31 руководил главный конструктор Александр Чумаченко. Затем, на этапе глубокой инженерной разработки и испытаний - Глеб Лозино-Лозинский. В 1975 году разработку самолёта возглавил Константин Васильченко.

Разработанный в 1970-е годы МиГ-31 стал первым советским боевым самолётом четвёртого поколения. Истребитель приняли на вооружение в 1981 году. Его производство было свёрнуто в 1995 году, к тому моменту построили более 500 самолётов МиГ-31 и МиГ-31Б.

В настоящее время Вооружённые силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".