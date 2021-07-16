Войти
Интерфакс-АВН

Корпорация "МиГ" соболезнует в связи с кончиной главного конструктора перехватчика МиГ-31

574
0
0
mig-logo
Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ".

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Корпорация "МиГ" выражает соболезнования родным и близким недавно скончавшегося главного конструктора истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерия Василькова.

"Главный конструктор самолета МиГ-31 и его модификаций Валерий Васильков скоропостижно скончался 13 июля. Он посвятил работе в ОКБ им. Микояна 22 года жизни", - заявили в корпорации.

Там отметили, что Васильков пришел в ОКБ им. Микояна в 1999 году на должность замдиректора программы лёгкого многофункционального фронтового самолёта (ЛМФС). С 2008 года работал в дирекции программы истребителя-перехватчика МиГ-31, в 2015 году назначен на должность главного конструктора МиГ-31 и его модификаций.

До этого, с 1984 года работал в ОКБ Сухого в должностях от инженера-конструктора 3 категории до начальника бригады, принимал участие в разработке истребителей Су-27 и его модификаций.

"Настойчивость, бескомпромиссность и техническая грамотность Валерия Василькова помогли ему проявить себя как авторитетного руководителя. Сотрудники предприятия навсегда запомнят его как профессионала своего дела, который умел оперативно решать вопросы и грамотно взаимодействовать с представителями различных подразделений. Корпорация "МиГ" выражает соболезнования семье и близким покойного", - сказали в пресс-службе компании.

Накануне стало известно о смерти руководителя программы истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерия Василькова в возрасте 62 лет. Причин его смерти в корпорации "МиГ" не назвали.

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

На начальной фазе работами по созданию МиГ-31 руководил главный конструктор Александр Чумаченко. Затем, на этапе глубокой инженерной разработки и испытаний - Глеб Лозино-Лозинский. В 1975 году разработку самолёта возглавил Константин Васильченко.

Разработанный в 1970-е годы МиГ-31 стал первым советским боевым самолётом четвёртого поколения. Истребитель приняли на вооружение в 1981 году. Его производство было свёрнуто в 1995 году, к тому моменту построили более 500 самолётов МиГ-31 и МиГ-31Б.

В настоящее время Вооружённые силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-27
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
24.07.2020
И длится МиГ: начаты работы по увеличению срока службы перехватчика
14.02.2019
Северный флот получил два модернизированных истребителя МиГ-31
04.04.2018
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:05
  • 13
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 47
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит