США произвели первую улучшенную боеголовку для баллистической ракеты Trident II D5

Первая улучшенная ядерная боеголовка W88 для баллистических ракет Trident II D5, предназначенных для запуска с борта атомных подводных ракетоносцев, сошла с конвейера.

Национальное управление по ядерной безопасности США объявило о завершении строительства первого образца улучшенной боеголовки W88 Alteration 370, или W88 Alt 370.

Этому предшествовали задержки и превышение стоимости на миллионы долларов. Поставку первой единицы поначалу планировали на первый квартал 2020 финансового года, но программа столкнулась с годовой задержкой после выявления технических проблем.

Сейчас стоимость программы оценивают в 2,8 миллиарда долларов на время всего срока ее действия. Производство модернизированных боеголовок завершат в 2026 финансовом году. Конкретные данные об улучшенной боеголовке засекречены: по информации из открытых источников, модернизация затрагивает множество систем и подсистем.

Found a somewhat similar diagram for the MC5000, a planned replacement of the MC3810 AF&F assembly. Along with a recent job posting for a Sandia R&D manager to design the MC5000! https://t.co/hucxBg1rjS pic.twitter.com/M6WK7RrIez - Jon Engelsman (@engelsjk) April 24, 2018

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Программа модернизации направлена на устранение проблем, связанных с возрастом существующего арсенала W88 и поддержанием готовности этих изделий. На сегодня они входят в несколько типов боеголовок, которые могут применять для баллистических ракет Trident II D5.

Последняя представляет собой трехступенчатую баллистическую ракету четвертого поколения, предназначенную для запуска с атомных субмарин. По данным из открытых источников, Trident II D5 имеет максимальную дальность более 11 тысяч километров и обладает разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, оснащенными термоядерными зарядами.

Trident II D5 Источник изображения: wikipedia

Высокая точность позволяет ракете эффективно поражать малоразмерные высокозащищенные цели, например углубленные бункеры и шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

По состоянию на 2018 год Trident II — единственный тип баллистической ракеты подводных лодок, оставшийся на вооружении ракетных подводных крейсеров стратегического назначения ВМС Соединенных Штатов.

Непосредственный носитель этой ракеты в американских Военно-морских силах — субмарины типа Ohio. Это довольно старые корабли, первый из которых — USS Ohio (SSGN-726) — вступил в строй в 1981-м.

USS Ohio (SSGN-726) Источник изображения: USN

Сейчас США активно разрабатывают замену этим подлодкам. Перспективная субмарина нового поколения получила имя Columbia: если ничего не изменится, головной корабль введут в строй в начале 2030-х.

В широком смысле лодка будет аналогом российской субмарины проекта 955. Заводские ходовые испытания новой подлодки серии — корабля «Князь Олег» — начали в мае