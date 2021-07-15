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В США удивились дешевому F-35 для Швейцарии

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

То обстоятельство, что Швейцария купит истребитель пятого поколения F-35A Lightning, поскольку тот по сравнению с самолетами Typhoon, Rafale и F/A-18E/F Super Hornet, обещает «наивысшие характеристики по самой низкой цене», удивляет — пишет в Breaking Defense ветеран Военно-воздушных сил (ВВС) США, научный сотрудник Heritage Foundation Джон Винэбл.

«Это решение, несомненно, удивило тех, кто читал, что F-35 — это просто денежная яма, наполненная техническими проблемами. А анализ затрат [швейцарской стороной] может даже вызвать удивление в Пентагоне, который основал свое недавнее решение о закупке F-15EX вместо F-35A на затратах», — отмечает эксперт.

Научный сотрудник допускает, что Швейцария, «известная своей финансовой точностью», могла ошибаться, однако напоминает, что F/A-18E/F Super Hornet без оборудования обходится всего на 4,5 миллиона долларов дешевле, чем полностью боеспособный F-35A Lightning. При этом, согласно данным автора, F-15EX Eagle II, который ВВС США покупают в дополнение к F-35A Lightning, на 13,6 миллиона долларов дороже F/A-18E/F Super Hornet.

«Когда вы добавляете комплект средств электронного противодействия и модули наведения, которые позволяют F-15EX отправляться в бой, его цена подскакивает до 101,1 миллиона долларов, что на 22,5 миллиона долларов, или на 29 процентов, больше, чем у боеспособного F-35A», — отмечает эксперт.

Автор допускает, что расхождение в оценках финансовых перспектив различных истребителей Швейцарией и США может оказаться ошибкой первой страны. «Или, может быть, тот факт, что их обзор был полностью независимым — не затронутым политикой США и внутренними предубеждениями Пентагона, позволило F-35A фактически превзойти других по цене», — предполагает эксперт.

В июне издание Defense News сообщило, что Федеральный совет Швейцарии принял решение о покупке у США истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Швейцария
Продукция
EF-2000
F-18
F-35
F-35A
Rafale
Super Hornet
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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